Servono 60 milioni

Il nome di Arthur Melo, circolato a lungo in queste ultime settimane, ha finalmente abbandonato il mondo delle ipotesi per entrare di diritto in quello delle trattative vere e proprie. Juventus e Barcellona stanno costruendo passo dopo passo una delle trattative più intriganti del mercato, che porterebbe il centrocampista brasiliano a Torino e farebbe compiere il percorso inverso a Pjanic. Uno scambio di microprocessori per le due squadre, che andrebbero a modificare la cabina di regia venendo incontro alle richieste dei rispettivi allenatori. Sarri non ha mai nascosto l’ammirazione per il centrocampista blaugrana, in grado di ricoprire il ruolo di regista e di mezz’ala, dotato di tecnica finissima e di ampi margini di miglioramento. Con la possibilità di utilizzarlo in entrambe le posizioni a seconda delle necessità, vista anche la crescita di Bentancur nel ruolo di regista di centrocampo e le diverse caratteristiche, sia fisiche che tecniche, dell’uruguaiano.

Ben più di una semplice voce di mercato, una trattativa ben avviata che potrebbe concludersi con il lieto fine nonostante il profilo di Arthur interessi anche altre squadre europee: classe 1996, alto 172 centimetri, il brasiliano era considerato una delle colonne del Barcellona del futuro, incedibile almeno fino a qualche mese fa, prima di vedersi ridurre il minutaggio con l’arrivo in panchina di Setién al posto di Valverde. Nelle ultime settimane, nel pieno della crisi economica che ha colpito tutta Europa e che si abbatterà anche sul calcio, la posizione di Arthur è cambiata: prima la valutazione di 60 milioni di euro, quindi l’apertura ad una possibile cessione, infine la trattativa ben avviata con la Juventus per lo scambio con Pjanic. La palla ora passa alla Juventus, che dopo aver ottenuto il via libera dal Barcellona dovrà trovare un accordo con il brasiliano: un passo alla volta i bianconeri preparano il cambio in cabina di regia.