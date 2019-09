L’esclusione

Fuori in 60 secondi. Il titolo del film con Nicholas Cage riassume involontariamente le ultime dichiarazioni di Emre Can. Che invece del registro esplosivo degli action movie ha utilizzato quello antico e decisamente alto dell’invettiva. Contro Sarri e contro la società, aprendo scenari prevedibili per molti ma non per il coro levatosi da più parti in questi giorni, come se tenere fermi dei purosangue sia un compito semplice da assolvere. “Mi hanno fatto una telefonata di 60 secondi, non so darmi una spiegazione”. Difficile dargli torto, anche se la reazione sarebbe stata simile se l’esclusione dalla lista per la Champions League avesse coinvolto un altro “esubero” della Juventus, utilizzando un termine di Sarri.

Dal ritiro della nazionale tedesca sono filtrate attraverso i media teutonici le parole di Emre Can. Una scheggia impazzita che non le ha mandate a dire, e che apre un fronte interno che si chiuderà, con tutta probabilità, a gennaio, quando si riaprirà il mercato. “Ieri sono stato chiamato da Sarri – si legge sulle colonne di SportBild -. Non mi hanno dato neanche una motivazione. Tutto ciò è sconvolgente per me, una conversazione di un minuto”. Intuibile lo stato d’animo del tedesco in cui scorre sangue turco, caldo e passionale nonostante la maglia della Germania indossata con orgoglio: “Questa situazione mi fa arrabbiare e infuriare. Trarrò le mie conclusioni e parlerò con il club dopo il mio ritorno dalla nazionale”.

Promesse tradite

Nel mercato di “opportunità” di Paratici, Emre Can era in partenza, offerto a Barcellona e Paris Saint Germain. Secondo il centrocampista tedesco, arrivato dal Liverpool a paramento “quasi zero” lo scorso mercato, viste le ricche commissioni pagate ai suoi agenti, la società bianconera non avrebbe mantenuto però le promesse: “La scorsa settimana il club mi aveva promesso altro. C’era anche il Paris Saint Germain, ma ho deciso di restare alla Juventus, a patto che fossi inserito nella lista della Champions League. La voglio giocare la Champions”. Così non sarà, almeno nella prima fase. Per la seconda, viste le dichiarazioni dirompenti di Emre Can, la maglia indossata sarà con tutta probabilità un’altra.

Mandzukic più ‘tranquillo’

Discorso diverso per Mario Mandzukic, consapevole dall’arrivo di Sarri di non rientrare nei piani del tecnico toscano. Nonostante il rifiuto di trasferirsi al Paris Saint Germain, il centravanti croato sapeva benissimo di essere il primo indiziato per l’esclusione dalla Champions. Resta da capire il perché del ricco rinnovo, a 5,5 milioni di euro a stagione: almeno, ed è una piccola consolazione, non sbotterà dopo la comunicazione di ieri sera.