TORINO – Ad inizio settimana Andrea Agnelli, oggi Cristiano Ronaldo. La Juventus cala gli assi in vista della sfida con l’Inter e dopo il ko contro il Lione, sconfitta inaspettata nell’andata degli ottavi di Champions League a cui la squadra di Sarri può comunque ancora porre rimedio. “Possono succedere queste sconfitte, è il calcio ma non siamo certamente contenti della sconfitta di Lione – l’analisi del fenomeno portoghese ai microfoni di Sky Sport a due giorni dal derby d’Italia con l’Inter -. In Europa tutte le partite sono difficili”.

Rabbia Juve

La sconfitta genera rabbia, ma anche voglia di rivalsa che i bianconeri potranno esprimere con tutta la loro forza nel match di ritorno, come ha spiegato CR7: “Giocheremo in casa e siamo fiduciosi di poterla ribaltare e di poter passare il turno. Ma la priorità, adesso, è vincere la prossima partita. Poi penseremo alla Champions”. Prossima sfida che sarà domenica nel deserto dell’Allianz Stadium, chiuso per le misure attuate contro la diffusione del coronavirus. Rabbia che non intacca la solidità e la serenità del gruppo bianconero, nonostante il periodo non propriamente positivo, almeno se raffrontato con la prima fase della stagione: “Siamo sereni, non abbiamo paura di uscire dalla Champions. In Europa tutte le sfide sono difficili – ha proseguito Ronaldo -, non esistono partite abbordabili. Ma giocheremo in casa, siamo dispiaciuti per la sconfitta ma non vedo l’ora di giocare il ritorno. Sono convinto che passeremo il turno”.







Fonte