TORINO – Maurizio Sarri si è fatto undici giorni di silenziosa graticola: dalla notte di Lione era uscito con le ossa a pezzi e quattro quinti di popolo juventini in rivolta isterica e stizzita contro di lui, ma nel momento più difficile ha saputo riprendere in mano i fili, riuscendo a non farsi sballottare tra un rinvio e l’altro e nemmeno tra una tentazione e l’altra, perché quando le cose vanno male la pulsione a cambiare è forte, ma non è così scontato che il cambiamento coincida con un miglioramento.

Le scelte che ha fatto, e il coraggio che ha avuto nel farle, le ha spiegate così: «Venivamo da una partita in cui la sensazione era che mancassero energie nervose, che la squadra si fosse un po’ appiattita. Quindi siamo andati a scegliere dei giocatori che in questo momento in allenamento ci hanno mostrato un livello energetico alto, non tanto sul piano fisico ma soprattutto mentale e nervoso. Poi chiaramente sono scelte momentanee, magari tra 15-20 giorni la sensazione può essere diversa”.

C’è dunque una doppia chiave di lettura, in quello che ha rivelato Sarri: ha ammesso che a Lione era approdata una squadra spenta, con dei disinneschi mentali. Molto deve aver ruotato attorno a Pjanic, che da settimane sembra davvero vuoto di energie nervose (ma anche la stagione passata fu molto strana, da questo punto di vista: basta vedere a quante sostituzioni lo sottopose Allegri) e che ha in certo senso contagiato la squadra, che subisce spesso l’indolenza anche in chiave difensiva del bosniaco. L’altro silurato è stato Rabiot, che del resto gioca sempre con un’algida freddezza che somiglia al distacco.

Servivano gli impulsi di Bentancur nel cuore del gioco, la generosità gregaria di Matuidi e magari il pelo sullo stomaco di Higuain, mentre la scelta di Douglas Costa, con la retrocessione di Cuadrado in difesa e di Dybala in panchina, è stata prima di tutto tattica, anche per potersi giocare nelle varianti a gara in corso, magari proteggendosi con Danilo, e dunque avanzando di nuovo Cuadrado, o far saltare per aria la partita con l’effetto Dybala, che poi è esattamente quello che è successo: “Quando entra in certi momenti della partita, Paulo è un giocatore che può devastarla. Io lo stavo mettendo un minuto prima che segnassimo, poi abbiamo segnato ma ho deciso di metterlo lo stesso perché secondo me quello era il momento per poterla chiudere, e in questo Dybala poteva essere decisivo”.

E così in undici giorni Sarri si è trasformato da asino intercontinentale e professore capace di dare lezioni all’allenatore con la reputazione più alta dell’intera serie A, l’annichilito Conte. E la metamorfosi gli è riuscita non aggrappandosi al rigore tattico dei suoi schemi, ma dando un’occhiata nella coscienza dei giocatori, e individuando quelli che dentro avevano una scintilla. In pratica, ha fatto una cosa che lo accusavano di non saper fare. Stavolta, ha stravinto lui.







Fonte