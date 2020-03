E’ cambiato di nuovo tutto. Nel prossimo weekend via libera al recupero delle sei gare della 26esima giornata che erano state rinviate lo scorso week end ma con una scaletta diversa da quella ipotizzata ieri nella lunga giornata al Coni, con i presidenti della serie A a litigare. Niente anticipo al sabato, quindi, e una gara anche al lunedì. Ecco la decisione (ufficiale) della Lega di A: tutte le gare ovviamente saranno a porte chiuse come da disposizioni del governo. Domenica 8 marzo alle ore 12,30 Parma-Spal (Dazn), alle 15 Milan-Genoa (Dazn) e Sampdoria-Verona (Sky), alle 18 Udinese-Fiorentina (Sky), alle 20,45 Juventus-Inter (Sky). Lunedì Sassuolo-Brescia alle 18,30 (Sky).Fissati anche tre recuperi della 25esima giornata: si giocheranno il 18 marzo alle 18:30 Atalanta-Sassuolo, Verona-Cagliari e Torino-Parma. Inter-Sampdoria “sarà riprogrammata nella prima data utile” a causa degli impegni dei nerazzurri nelle coppe.

Ci sono stati problemi anche oggi, tanto per cambiare: bisognava che tutto tornasse non solo per i club ma anche per Sky e Dazn. Risolto il nodo, ecco che finalmente si torna in campo. La prima giornata dell’era senza spettatori: durerà almeno sino al 3 aprile, ma c’è il rischio che possa essere prorogata. La Lega non ha ancora deciso cosa fare con le giornate successive del campionato, ci sarà tempo la prossima settimana per litigare sul “trascinamento” del calendario, non si sa che fare il 13 maggio e come risolvere il problemone della Coppa Italia.