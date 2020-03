Le scelte di Sarri e Conte

– La Juventus fa suo il derby d’Italia nel deserto dell’Allianz Stadium. I bianconeri, nel recupero della 26/a giornata non giocata la scorsa domenica a causa delle norme di sicurezza per il Coronavirus, battono l’Inter di Conte 2-0 con i gol nella ripresa di Ramsey e Dybala e tornano in vetta al campionato scavalcando la Lazio di Inzaghi, distante ora una lunghezza. Una sconfitta pesante per Handanovic e compagni che, con ancora la partita contro la Sampdoria da recuperare, ora inseguono i bianconeri con 9 punti di ritardo. Si ferma a 11, invece, il record di partite consecutive in gol di Cristiano Ronaldo, nelle quali ha segnato la bellezza di 16 reti. Al di là delle statistiche, però, il portoghese ha stravinto il confronto con un opaco Lukaku.

Tutti disponibili per Sarri ad eccezione del lungodegente Demiral. Rispetto alle indiscrezioni della vigilia il tecnico lascia in panchina Chiellini confermando de Ligt al fianco di Bonucci, sulle fasce Cuadrado da una parte e Alex Sandro dall’altra. A centrocampo fuori a sorpresa Miralem Pjanic con Bentancur al suo posto coadiuvato da Ramsey e Matuidi. In attacco confermatissimo Ronaldo che viene supportato da Douglas Costa e Higuain che manda in panchina Dybala. Più limitate le scelte di Conte che ritrova capitan Handanovic in porta e conferma sia Bastoni in difesa al posto di Godin, sia Vecino a centrocampo al posto di Eriksen. Skriniar e de Vrij completano il reparto difensivo, mentre la mediana a cinque, oltre all’uruguaiano, vede Candreva, Brozovic, Barella e Young. In attacco confermatissima la coppia del gol Lautaro-Lukaku.

Handanovic e Szczesny protagonisti

Primo tempo vivace con la Juventus che parte benissimo andando vicina al vantaggio dopo appena 8′: Handanovic è attentissimo su un colpo di testa di de Ligt sugli sviluppi di un calcio d’angolo. L’estremo difensore nerazzurro 5′ più tardi blocca un tiro centrale dal limite di Ronaldo, poi al 16′ deve superarsi nuovamente per impedire a Matuidi di portare avanti i suoi. L’Inter, però, cresce col passare dei minuti, si fa vedere spesso negli ultimi 30 metri bianconeri, ma sbaglia sempre l’ultimo passaggio. La conclusione più pericolosa è quella di Brozovic al 37′ che, su sponda di Martinez, calcia violentemente dal limite trovando l’attenta respinta di Szczesny, bravo nel deviare il pallone lateralmente.

Ramsey-Dybala stendono i nerazzurri

L’Inter torna in campo dopo l’intervallo con la stessa grinta che l’ha accompagnata a fine primo tempo, ma nel miglior momento dei nerazzurri, la Juventus passa in vantaggio con Ramsey che raccoglie un assist involontario di Ronaldo (stop errato su un traversone basso e forte di Matuidi dal fondo di sinistra) e col destro infila Handanovic da distanza ravvicinata. La squadra di Conte accusa il colpo e 11′ più tardi subisce il raddoppio con Dybala, appena entrato. L’argentino, servito sul filo del fuorigioco sulla trequarti da Bentancur, punta velocissimo la porta di Handanovic, scambia al limite con Ramsey, entra in area mandando fuori giri Young e con l’esterno sinistro beffa il portiere avversario che rimane immobile. E’ un gol spettacolare che di fatto ammazza il match, perché la reazione ospite e timida e velleitaria tanto da costringere Conte a cambiare Lukaku nel finale. Il più pimpante è Eriksen, subentrato a Barella, ma nel recupero è ancora la Juventus a sfiorare il gol per ben due volte con Ronaldo, bravo nella preparazione, meno nella conclusione. Al triplice fischio di Guida si chiude una telenovela lunga una settimana fatta di rinvii, litigi e polemiche.

JUVENTUS-INTER 2-0 (0-0)

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro (24′ st De Sciglio); Ramsey, Bentancur, Matuidi; Douglas Costa (14′ st Dybala), Higuain (38′ st Bernardeschi), Ronaldo. A disposizione: Pinsoglio, Buffon, Chiellini, Pjanic, Khedira, Danilo, Rugani, Rabiot. Allenatore: Sarri

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Candreva (30′ st Gagliardini), Vecino, Brozovic, Barella (15′ st Eriksen), Young; Martinez, Lukaku (32′ st Sanchez). A disposizione: Padelli, Berni, Godin, Ranocchia, Asamoah, Borja Valero, Esposito, D’Ambrosio, Biraghi. Allenatore: Conte

ARBITRO: Guida di Torre Annunziata

MARCATORI: 10′ st Ramsey, 23′ st Dybala

NOTE: Espulso dalla panchina Padelli (I) al 37′ st. Ammoniti: Ronaldo (J); Skriniar, Vecino, Brozovic (I). Recupero: 0′ e 4′.