Juventus, il lavoro più del mercato: così Sarri risponde all'Inter

TORINO – Mentre le altre cambiano la pelle, la Juventus prova a rafforzare le proprie certezze. Il mercato di gennaio sembra poter cambiare il volto delle squadre di Serie A: l’Inter di Conte sta lavorando per completare un restyling profondo, che la renderebbe sempre più pericolosa per la corsa scudetto. Discorso diverso per la squadra di Maurizio Sarri, che ha iniziato il 2020 nel migliore dei modi possibili: tre vittorie in altrettante partite, dieci gol segnati e uno solo subito, il titolo di campione d’inverno e il passaggio ai quarti di finale di Coppa Italia.

Il lavoro più del mercato

Merito delle due settimane passate a lavorare alla Continassa, sostengono i bene informati, necessarie per approfondire la conoscenza del nuovo sistema di gioco, delle geometrie in parte riassunte dalla rete realizzata con l’Udinese da Higuain dopo il fitto dialogo con Paulo Dybala. Il lavoro più del mercato, quindi, anche per questioni economiche: le spese sostenute in estate e le mancate cessioni, utili per rimpinguare le casse societarie, frenano le mosse di Paratici, inflessibile nel dichiarare chiuso il mercato di gennaio della Juventus, fino a oggi improntato sul futuro con l’acquisto di Kulusevski.

Voci dalla Spagna

Nonostante le dichiarazioni di Paratici, qualcosa si muove in casa Juventus, specialmente a centrocampo. Nei prossimi giorni l’agente di Emre Can incontrerà la dirigenza bianconera per avere delucidazioni sul futuro del proprio assistito, ormai ai margini della squadra come evidenziato anche nell’ultima partita di Coppa Italia. Sarri ha intrapreso la strada che porterà Bernardeschi al cambio di ruolo, trasformandolo da trequartista a interno di centrocampo: un segnale evidente della scarsa fiducia (della società o del tecnico?) nei confronti del tedesco. L’idea arriva da Barcellona e potrebbe coinvolgere due “esuberi” delle due squadre: Rakitic potrebbe prendere la strada che porta alla Continassa anche se la richiesta dei blaugrana potrebbe essere proprio Bernardeschi. Il croato lascerebbe i catalani soltanto per i bianconeri o per il Psg: in caso di approdo alla Juventus attraverso uno scambio, si darebbe una sistemata anche ai conti.

Gonzalo Higuain

Higuain si confessa

Rinato dopo il ritorno alla Juventus, Gonzalo Higuain ha raccontato la sua seconda vita in bianconero dalle colonne del tabloid inglese The Telegraph. Una lunga chiacchierata in cui il Pipita ha affrontato argomenti spinosi, come il suo momento difficile vissuto tra Milan e Chelsea – “tutti sanno a cosa mi riferisco se dico che attorno al calcio gravitano cose non belle, è uno sport che amo e faccio parte di un’industria che a volte non mi piace” – oltre naturalmente al suo rapporto con Maurizio Sarri e con i gol. “Non mi piace studiare l’esultanza come fanno gli altri, amo l’adrenalina del gol, e impazzisco quando segno, faccio la prima cosa che mi passa per la testa – ha spiegato l’attaccante argentino -. Sogni? L’unico è vincere la Champions dato che ho vinto e segnato in tutti i campionati. Ho avuto una carriera fantastica e posso migliorarla solo vincendo la Champions. Lo so che è un po’ proibito dirlo, ma alla fine è così”.

Prima di tessere le lodi di Maurizio Sarri: “Lui è quello che ha ottenuto il meglio da me, non si arrende mai. É testardo, e con me questa cosa aiuta perché lo sono anche io. Con il mister ho un ottimo rapporto ma, essendo testardi entrambi, qualche volta andiamo in conflitto. Ma è un conflitto buono. Mi ha definito un “animale da gol”? Lo diceva agli altri, ma non a me. So che lo pensava ma non mi ha mai detto quelle cose”.







Fonte