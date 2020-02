TORINO – Prima il ritorno da Verona senza punti e con una dura lezione di umiltà, ma anche di efficacia, da parte della squadra di Juric. Quindi l’ennesima tegola proveniente dal J Medical: Douglas Costa resterà fuori “circa 15/20 giorni”, rifacendosi alle parole utilizzate dalla Juventus nel comunicato pubblicato oggi. Una “lesione muscolare di basso grado del bicipite femorale della coscia sinistra”, l’ennesimo stop per il brasiliano, tanto guizzante e funambolico nei dribbling quanto fragile a livello muscolare. Un ko che terrà l’esterno brasiliano lontano dai campi fino alla fine di febbraio, costringendolo a saltare l’andata degli ottavi di Champions League contro il Lione e, vista la necessaria cautela nel trattare l’ennesimo infortunio, anche la sfida scudetto contro l’Inter del 1 marzo.

Già 39 partite saltate

Mentre Costa si ferma, il tassametro delle partite saltate continua a correre, partendo da una cifra già di per sé elevata: 39 le partite saltate in 3 anni, una media che sarà aggiornata ma che al momento è di 13 partite a stagione. Tante, troppe per poter pensare di fare affidamento sul brasiliano, capace di spaccare le partite quando è in condizione: la domanda che si pongono in molti è per quanto Douglas Costa riesca ad esserlo. La prima stagione in bianconero, appena arrivato dal Bayern Monaco, fu quella in cui si infortunò di meno: però, osservando lo storico del calciatore, emergono al Bayern una serie di noie fisiche, specialmente muscolari, da non sottovalutare. Nella stagione 2016/2017, l’ultima in Baviera, fu costretto a restare lontano dai campi per quasi 90 giorni solo per problemi muscolari: una tipologia di infortuni che facilmente si ripresenta quando si alza il livello delle prestazioni.

La buona notizia per Sarri è arrivata invece da Danilo, rientrato parzialmente in gruppo: un mezzo sorriso che non azzera totalmente la brutta notizia di Douglas Costa, ma che almeno restituisce all’allenatore bianconero un’opzione in difesa.

In vista del Lione

Costa non sarà a disposizione della sfida di andata contro il Lione del 26 febbraio, primo appuntamento degli ottavi di Champions League. Sfortunata la Juve, anche se osservando il Lione e le condizioni fisiche dei francesi, risulta difficile lamentarsi con la sorte. “C’è ancora differenza tra noi e la Juventus nonostante il ko con il Verona – osserva Jean-Michel Aulas, presidente dei francesi -. Cercheremo di compensare il divario entro fine mese, con il rinforzo di Guimaraes a centrocampo e recuperando alcuni infortunati. Abbiamo sette titolari assenti (tra questi Depay, vicino al rinnovo, e Reine Adelaide, infortunatisi nella settimana che ha portato al sorteggio, ndr), la Juve ha grandi chance di qualiricarsi ma proveremo in ogni caso a metterli i difficoltà. Le percentuali? Sarà comunque molto dura, abbiamo una possibilità su 100 di eliminare la Juve”.







