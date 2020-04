TORINO – Il Barcellona pensa intensamente a Matthijs de Ligt. Dopo averlo soltanto sfiorato nello scorso mercato, beffati dalle mosse di Paratici e della Juventus, i catalani starebbero tentando di mettere le mani sul giovane e talentuoso difensore olandese. Secondo il quotidiano spagnolo Mundo Deportivo l’assalto potrebbe andare a buon fine vista la necessità della Juventus di fare cassa, oltre naturalmente alla crisi finanziaria che ha colpito i club italiano. Un punto di vista che non tiene in considerazione lo stato delle finanze blaugrana, ridotte dopo anni di spese folli, oltre naturalmente alla crisi finanziaria a cui le società della Liga non sono immuni, visto che la pandemia ha coinvolto pesantemente anche la Spagna.

I rapporti tra le due società sono buoni, nonostante i tanti affari imbastiti ma nessuno ancora andato a buon fine, da Bernardeschi a Rakitic, passando per Pjanic e Miranda. La formula potrebbe essere quella dello scambio con conguaglio e i catalani metterebbero sul piatto della bilancia un profilo molto gradito a Sarri come il centrocampista brasiliano Arthur, talento concentrato in 172 centimetri di altezza, tecnica sopraffina e la capacità di fungere da colonna vertebrale del gioco, sia in posizione di playmaker basso che in quella di trequartista.

Se Arthur rappresenta un calciatore di primissima fascia, altrettanto si può dire di De Ligt, anche in chiave futura: dopo un inizio con qualche passo falso, complice anche il carico di responsabilità derivante dall’infortunio di Chiellini, il centrale olandese ha iniziato la sua fase di crescita diventando decisamente convincente, sviluppo fermato dallo stop per la pandemia. Difficile pensare che la Juventus possa liberarsi così in fretta di un investimento da 85 milioni come quello fatto sul difensore olandese: più probabile che la strada per arrivare ad Arthur possa passare dal sacrificio di Miralem Pjanic, riclassificando le parole del Mundo Deportivo, da sempre vicino al Barcellona, da anticipazione di una trattativa a semplice desiderio blaugrana.