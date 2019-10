Le scelte di Sarri

Con il rientro di Bentancur dagli impegni con la Nazionale uruguaiana, il gruppo a disposizione di Maurizio Sarri è ora completo. Può partire l’avvicinamento alla sfida con il Bologna, in programma sabato sera all’Allianz Stadium. Una sfida tutt’altro che semplice per la Juventus, visto l’atteggiamento spregiudicato e improntato all’attacco della squadra di Mihajlovic, una delle sorprese, relative, di questo inizio di stagione.

L’avvicinamento alla partita di sabato sarà ricca di dilemmi per il tecnico bianconero. Con il recupero di Ramsey, allenatosi con i compagni ieri e oggi, e le condizioni di Bernardeschi, reduce da due reti in altrettante partite con la maglia dell’Italia, si potrebbe pensare a una conferma del 4-3-1-2, con il ballottaggio tra i due alle spalle di Higuain e Ronaldo. Eppure non è da escludere la sorpresa Dybala, difficile dopo l’esperimento di San Siro con l’Inter, o un ritorno al 4-3-3. Due soluzioni al momento difficili da prevedere: Douglas Costa è ormai recuperato ma salvo imprevisti non sarà schierato dall’inizio, mentre Cuadrado, l’alternativa nel ruolo di esterno destro d’attacco, dovrebbe essere confermato nel ruolo di terzino destro, nonostante il ritorno a pieno regime di Danilo.

Allegri e Mandzukic

Nonostante i tentativi di Paratici, andati tutti a vuoto, di scremare la rosa e alleggerire il monte ingaggi, una grossa mano alla Juventus potrebbe arrivare dal Manchester United e da Ole Gunnar Solkjaer. La panchina traballante del tecnico norvegese potrebbe essere occupata, secondo voci sempre più insistenti, da Massimiliano Allegri, che porterebbe con sé Mario Mandzukic. Nonostante le smentite di Solskjaer e, in parte, di Allegri: “L’inglese non è ancora il mio forte, ma sto imparando” le parole dell’allenatore livornese, esonerato dalla società bianconera al termine della scorsa stagione, pronunciate tra l’intervento alla Football Coaches Association e l’intervista al sito polacco Przeglad Sportowy. Spendendo parole al miele per Mario Mandzukic: “L’allenatore dovrebbe richiedere al giocatore quanto può offrire. Ecco perché Mandžuki? è un giocatore speciale per me. Mi ha dato un incredibile spazio di manovra, è un grande calciatore. Ha spesso cambiato club, quindi ha avuto l’etichetta di calciatore difficile. Ma io non lo chiamerei così. Non era mai rimasto in un club per cinque anni. Questo è uno dei miei maggiori successi”.