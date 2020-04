TORINO – I primi juventini che se l’erano battuta all’estero stanno per tornare, ma almeno u paio, cioè Ronaldo e Higuain, nei prossimi giorni non si faranno vedere. Già domani dovrebbe invece essere in città Pjanic, che esattamente un mese fa fu il primo a levare le tende, senza neanche aspettare di completare le due settimane di isolamento alla quale l’intera Juventus (giocatori, tecnici e 101 fra dirigenti e dipendenti) si era sottoposta dopo la notizia della positività al coronavirus di Rugani. Anche Douglas Costa, che si trova in Brasile, sarebbe sulla strada del ritorno. In tutto, erano 9 i bianconeri in fuga: dopo Pjanic, partito senza l’autorizzazione del club, anche gli altri stranieri si erano sentiti in diritto di rimpatriare, e così Alex Sandro e Danilo sono volati in Brasile, Khedira a Stoccarda, Szczesny a Varsavia, Rabiot in Costa Azzurra e Higuain in Argentina. Ronaldo invece non è mai tornato da Madeira, dove era atterrato con il suo aereo personale il 9 marzo per raggiungere il capezzale della madre Dolores, ricoverata per un ictus. Nell’elenco dei rientri alla spicciolata, al momento non figurano proprio questi ultimi due, non Higuain né Ronaldo, per motivi diversi, ma ugualmente spinosi per la Juve, che da parte sua non ha indirizzato ai suoi tesserati, che sono stati messi in ferie, nessuna convocazione ufficiale. C’è soltanto stata una vaga raccomandazione a tornare attorno al 20 aprile in modo da essere pronti, dopo le due settimane di quarantena che deve osservare chi arriva dall’estero, a riprendere gli allenamenti il 4 maggio. Al momento, né Higuain né Ronaldo hanno mandato segnali di un ritorno imminente.

Cristiano avrebbe già fatto sapere che programmerà il rientro quando si saprà qualcosa di preciso sulla ripresa del campionato. A Madeira se la sta godendo: si allena nello stadio del Nacional, la sua prima squadra, passeggia per Funchal con Georgina e figli e ha affittato una villa da quattromila euro a settimana della località di Canical, a 30 km dal capoluogo (a lui è evidentemente consentito muoversi quotidianamente per l’isola) per avere più privacy, visto che nella reggia a sette piani di Funchal vivono anche la madre e i fratelli, ed era puntato dai paparazzi. Venerdì ha fatto aprire un bar di sua proprietà per la festicciola di compleanno di sua nipote Alicia Beatriz, creando un piccolo assembramento di quindici-venti persone. L’idea di tornare a Torino, isolarsi al J hotel per due settimane e poi allenarsi alla Continassa in attesa di una ripartenza ancora solamente teorica non lo alletta, per cui non ha ancora richiamato il suo jet privato a Madeira. E in ogni caso, la Juve è nelle condizioni di dare delle imposizioni al suo giocatore più celebre, che all’interno della squadra è una sorta di giocatore a statuto speciale. Basta vedere come ha reagito quando Sarri ha osato sostituirlo, quella volta contro il Milan.

La posizione di Higuain è invece più ostinata e contraria. Starebbe meditando addirittura di non tornare proprio mai più, eventualità che per altro era stata ventilata già quando era partito nottetempo, quasi di soppiatto, per raggiungere Buenos Aires con una peripezia di voli di linea e privati. Da un lato, sarebbe molto preoccupato dalle dimensioni italiane dell’epidemia, che invece in Argentina morde molto meno. Dall’altro, il suo rapporto con la Juventus è oramai ai minimi termini: se già l’estate scorsa, quando Paratici fece di tutto per venderlo ed emarginarlo (gli fu persino negato il suo storico numero 9) mentre lui non mosse ciglio e si impuntò per restare, i rapporti erano burrascosi, adesso sono ormai a un livello superiore. Il Pipita ha capito che la Juve non gli proporrà di rinnovare il contratto in scadenza nel giugno del 2021 e sa di essere un’altra volta sul mercato, stavolta senza condizioni: dovesse impuntarsi di nuovo, rischierebbe di restare sostanzialmente fuori rosa, come Mandzukic l’anno scorso. Non è esclusa, addirittura, una rescissione del contratto, che però per la Juve comporterebbe una corposa minusvalenza, visto che al 31 dicembre il valore di carico residuo segnato a bilancio era ancora di 27 milioni e 389 mila euro. Di certo, Higuain si sta guardando attorno e non gli spiacerebbe un romantico ritorno al River Plate, la sua squadra del cuore.

Su tutte queste faccende, la Juve fa calare il silenzio. Non esistono comunicazioni ufficiali, non esistono convocazioni ufficiali e men che meno giustificazioni ufficiali. Si lascia intendere che ad Agnelli e Sarri stia bene che i giocatori restino il più a lungo possibile a casa loro, dove senz’altro possono gestire con la serenità degli affetti familiari (per farsi un’idea, basta cercare su Instagram le foto in piscina di Douglas Costa e fidanzata) e un’invidiabile libertà di movimento l’emergenza pandemica. Resterebbe il problema della quarantena di rientro, che però i bianconeri sono convinti di poter gestire: i giocatori la passerebbero al J hotel, collegato direttamente al campo di allenamento. Il massimo della riservatezza. In effetti, ma chi glielo fa fare di tornare?







