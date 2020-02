TORINO – La Juve sta seriamente pensando di comprare un altro Cristiano Ronaldo, solo che questo sta in panchina e costa un po’ meno di CR7, ma neppure troppo. Il Ronaldo degli allenatori è sempre Pep Guardiola, anche se adesso è il tedesco Jürgen Klopp a regnare sul trono del suo Liverpool, per anni “perdente di successo”. Ma l’uomo del Barcellona incantato, il catalano fiero e giramondo, resta il più bravo, il più vincente, il più desiderato di tutti. La Juve provò a prenderlo già l’anno scorso ma era complicatissimo, poi annunciò Maurizio Sarri in quel modo che sembrava non arrivare mai. Era Guardiola la prima scelta, e lo è ancora. Ma oggi le vicende del Manchester City, staccatissimo in Premier dal Liverpool, e un contratto non ancora rinnovato (scadrà il 21 giugno 2021) rendono meno azzardata l’ipotesi di Guardiola alla Juventus. Anche perché Sarri non riesce a integrarsi, è un mondo a parte rispetto ai bianconeri, forse non ha i giocatori adatti al suo tipo di calcio o forse non è troppo adatto lui.

Il maxistipendio di Pep

Pep Guardiola è un visionario, un innovatore ma è anche una Rolls Royce che consuma moltissimo: chiede una montagna di denaro (guadagna 23 milioni di euro l’anno) e pretende che gli comprino tutti i giocatori che vuole, altrimenti non si muove. Ama l’Italia, ha giocato a Brescia (in due riprese) e a Roma (di sfuggita, solo quattro presenze), è amico fraterno di Carletto Mazzone e da noi verrebbe volentieri: dopo Spagna, Germania e Inghilterra, la vecchia Serie A sarebbe un logico epilogo per un uomo che non ha ancora compiuto cinquant’anni ed è già un classico del calcio.

Sarri, destino legato alla Champions

Per la Juventus sarebbe uno sforzo finanziario enorme, mentre su un bilancio non proprio floridissimo continua a pesare l’operazione Ronaldo, resa sostenibile solo da un’emissione di bond e da un aumento di capitale da 300 milioni di euro. Ma ora è fondamentale andare avanti in Champions: arrivare in fondo garantisce oltre cento milioni di euro. Il destino in Europa è anche quello di Sarri: potrà restare a Torino solo vincendo la Champions. Nell’attesa, e tenendo conto dell’apparentemente facile ottavo di finale contro il Lione (l’andata in Francia il 26 febbraio, ritorno allo Stadium il 17 marzo), la vecchia guardia ha raccolto il messaggio d’aiuto inviato da Sarri dopo la sconfitta di Verona, la seconda nelle ultime due trasferte. L’allenatore ha accettato di confrontarsi un po’ di più con i giocatori, uscendo da quell’ufficio che a volte sembra una cella di clausura e aprendosi al dialogo, sempre nei limiti del suo carattere e del suo modo di essere.

Le spine della Juventus

Il presidente Agnelli ha incontrato Sarri a cena, e insieme hanno analizzato la situazione, non drammatica (la Juve è pur sempre in testa alla classifica) ma neppure facile, con un’identità di gioco e di squadra che ancora sfugge, una formazione titolare che in pratica non esiste e i dubbi irrisolti in attacco, dove Ronaldo, Higuain e Dybala continuano quasi sempre a contendersi due sole maglie disponibili (e chi viene sostituito fa la faccia cattiva). In particolare preoccupano la leggerezza difensiva (ma sta per tornare Chiellini) e la difficoltà nel mantenere i risultati: la Juventus segna, e spesso viene raggiunta, qualche volta rimontata.

Alla ricerca della nuova mentalità

Scegliendo Sarri invece di Massimiliano Allegri, che resta comunque a libro paga fino a giugno e potrebbe essere richiamato se le cose precipitassero, la Juve ha deciso di cambiare tipo di calcio e, se possibile, mentalità. Un progetto non ancora sbocciato: finora, le situazioni le hanno risolte (e nemmeno sempre) i giocatori più del gioco. L’unico allenatore in grado di realizzare l’utopia, trasformandola in realtà, si chiama Pep Guardiola.







