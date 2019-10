La sblocca Bonucci

– Un calcio di rigore realizzato al 96′ da Cristiano Ronaldo, consente alla Juventus di tornare in vetta alla classifica di A. Un successo, quello contro il Genoa, molto sofferto da parte dei bianconeri contro un Grifone ben messo in campo e in partita anche quando resta in inferiorità numerica dopo l’espulsione di Cassata. Nel primo tempo apre Bonucci e pareggia Kouame. In pieno recupero fallo di Sanabria su CR7 e il portoghese dagli undici metri non sbaglia.

4-3-1-2 per Sarri con Bernardeschi dietro le punte, Dybala e Ronaldo. A centrocampo Khedira, Bentancur e Matuidi. Cuadrado e Alex Sandro esterni, Bonucci e Rugani, all’esordio stagionale, a difesa di Buffon. Thiago Motta risponde con un 4-2-3-1 con Pinamonti punta avanzata e poco dietro Pandev, Agudelo e Koumae. Schone e Cassata davanti alla difesa; Ghiglione e Ankersen esterni con Romero e Zapata al centro della difesa. La partita la fa la Juventus con il Genoa che però difende bene e compatto con tutti i calciatori pronti al sacrificio. All’11’ ci prova Bernardeschi ma la palla sfila alta, mentre dall’altra parte conclude Pinamonti ma debolmente e Buffon para. Prova ad accendersi anche Dybala ma i suoi tiri da fuori non centrano il bersaglio grosso. Zapata invece di testa manda la sfera alta dopo un corner genoano. Radu diventa protagonista quando dice di no a CR7 al 32′ e soprattutto quando salva su Dybala, due minuti dopo. Ma il gol bianconero arriva al 36′: angolo e Bonucci di testa anticipa Radu in uscita.

Kouame spiazza Buffon

Dopo il vantaggio la Juventus sembra andare in letargo. Concede campo al Genoa che non si fa pregare e va all’attacco alla ricerca del pari. Al 40′ bella punizione di Schone ma Buffon in tuffo respinge. Qualche secondo dopo siamo 1-1: Alex Sandro sbaglia sulla corsia di destra, un giocatore del Genoa intercetta la palla che corre al limite dove Kouame calcia malissimo con una sorta di destro-tacco. Ma proprio questa strana conclusione è decisiva per spiazzare Buffon che deve raccogliere la palla in fondo al sacco.

Ci pensa CR7 dal dischetto

Comincia il secondo tempo e al minuto 51 Cassata, già ammonito, trattiene Dybala. Giua, molto severo, non ha dubbi e mostra al centrocampista il secondo giallo lasciando il Genoa in dieci contro undici. Dopo due tentativi di Dybala e Ronaldo, Sarri cambia: dentro Ramsey e Rabiot e fuori Matuidi e Khedira. Ma la Juventus non ingrana mentre il Genoa arriva prima su quasi tutte le palle non rinunciando ad attaccare nonostante l’inferiorità numerica. Radu si oppone a Dybala, Bernardeschi e Ronaldo, mentre il portoghese al 74′ sbaglia clamorosamente davanti alla porta di testa. Sarri getta nella mischia anche Douglas Costa mentre il Genoa forse accusa la stanchezza e si chiude in difesa subendo tante conclusioni bianconere. All’86’ Rabiot si becca un secondo giallo e le squadre tornano in 10 contro 10. Nei quattro minuti di recupero succede di tutto: al 92′ Ronaldo insacca ma il Var dice che c’è offside. Al 94′ invece Sanabria aggancia CR7 in area: rigore netto che il portoghese non sbaglia regalando ai campioni d’Italia tre punti d’oro.

Juventus-Genoa 2-1 (1-1)

Juventus (4-3-1-2): Buffon, Cuadrado, Bonucci, Rugani, Alex Sandro, Khedira (16′ st Rabiot), Bentancur, Matuidi (16′ st Ramsey), Bernardeschi (34′ st Douglas Costa), Dybala, Ronaldo (1 Szczesny, 31 Pinsoglio, 2 De Sciglio, 4 De Ligt, 11 Douglas Costa, 13 Danilo, 23 Emre Can, 28 Demiral, 35 Olivieri). All.: Sarri

Genoa (4-3-3): Radu, Ghiglione, Romero, Zapata, Ankersen, Schone, Cassata, Agudelo (39′ st Radovanovic), Pandev (23′ st Gumus), Pinamonti, Kouamé (36′ st Sanabria). (22 Marchetti, 93 Jandrei, 3 Barreca, 5 Goldaniga, 13 El Yamiq, 14 Biraschi, 15 Jagiello, 91 Saponara). All.: Motta

Arbitro: Giua di Pisa

Reti: nel pt 36′ Bonucci, 40′ Kouamé. Nel st 51′ Ronaldo (rig.)

Angoli: 10 a 2 per la Juventus

Recupero: 0′ e 4′.

Espulsi: Cassata e Rabiot per doppia ammonizione, Marchetti per proteste

Ammoniti: Cassata, Bentancur, Rugani, Rabiot, Bonucci per gioco scorretto. Pandev per comportamento non regolamentare

Spettatori: 39.115 (Presenti: 12.317. Abbonati: 26.415. Ospiti: 383). Incasso € 2.274.332,00.