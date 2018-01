– Alla Juventus basta un gol di Douglas Costa per piegare il Genoa e tenere così il passo della capolista Napoli, ora distante nuovamente di un solo punto in classifica. Primo tempo dominato dai bianconeri e chiuso sull’1-0 grazie alla rete del brasiliano. Nella ripresa qualche sofferenza di troppo nel finale, ma gli ospiti non impensieriscono mai la porta bianconera.

SUBITO DOUGLAS COSTA – Max Allegri, privo dell’infortunato Dybala, non rinuncia al 4-3-3 e in attacco schiera Douglas Costa, Mandzukic e Higuain. In mezzo al campo Pjanic, Khedira e Matuidi. Davanti a Szczesny, Chiellini e Benatia con Lichtsteiner e Alex Sandro esterni. Ballardini risponde col 3-5-2 con Pandev e Taarabt davanti, Rosi e Laxalt esterni con Omeonga, Bertolacci e Riigoni a centrocampo. La Juventus prende subito in mano le redini del gioco e attacca alla ricerca del vantaggio: in avvio ci prova Pjanic con un tiro al volo fuori misura di poco. Al 5′ piattone destro di Khedira da buona posizione, ma esecuzione da rivedere. Al minuto 8 occasione ancora per Pjanic dalla sua mattonella preferita ma stavolta la punizione a giro trova un super Perin. Poco dopo il quarto d’ora arriva il gol bianconero: Douglas Costa lotta e conquista palla, scambia con Mandzukic e insacca da due passi. Si ferma a 415′ l’imbattibilità in campionato di Perin.

CALANO I RITMI – Dopo il vantaggio della Juventus, i ritmi calano. I bianconeri gestiscono l’1-0 mentre il Genoa non riesce mai a venire fuori per impensierire Szczesny che non effettua una parata che sia una. Al 23′ Pjanic ci riprova con una mezza girata, ma Perin è attento. L’unico tentativo rossoblù è alla mezz’ora, ma Laxalt spara altissimo. Al 32′ ci prova Mandzukic ma il suo tiro è centrale e facile per l’estremo difensore del Grifone.

IL SECONDO GOL NON ARRIVA – A inizio secondo tempo Ballardini rinforza l’attacca inserendo Galabinov al posto di Rigoni. La manovra rossoblù migliora o perlomeno gli ospiti non sono più così passivi come durante i primi 45′. Ma è sempre la Juventus ad attaccare e a cercare il raddoppio. Ci provano Alex Sandro con un sinistro rasoterra e Pjanic con un destro: entrambi sul fondo. Al 19′ invece una grande occasione: Lichtsteiner mette una palla forte quasi dal fondo, ma la sfera viene provvidenzialmente respinta da Izzo. Quindi conclude Higuain, ma blocca Perin.

IL GENOA CI PROVA NEL FINALE – Arrivano i cambi e se Ballardini inserisce Lazovic e Lapadula al posto di Taarabt e Pandev, Allegri deve rinunciare a Khedira per un infortunio: entra Sturaro. Quindi Asamoah rileva Alex Sandro e Barzagli sostituisce Lichtsteiner. Il Genoa ci prova soprattutto nel finale, ovvero quando la Juventus ha esaurito o quasi le energie. Al 36′ punizione di Lazovic dalla destra, deviazione pericolosa sotto porta di Spolli e Chiellini spazza. Dopo una girata di destro fuori misura di Pjanic, ancora Genoa al 43′: punizione con palla in area, sponda di Rossettini e Rosi conclude altissimo. La Juventus non finalizza con Higuain e Matuidi all’ultimo minuto, mentre il Genoa non sfrutta un angolo nel recupero.

Juventus-Genoa 1-0 (1-0)

Juventus (4-3-3): Szczesny, Lichtsteiner (39′ st Barzagli), Benatia, Chiellini, Alex Sandro (31′ st Asamoah), Khedira (25′ st Sturaro), Pjanic, Matuidi, Douglas Costa, Higuain, Mandzukic. (16 Pinsoglio, 35 Loria, 2 De Sciglio, 30 Bentancur, 33 Bernardeschi). All.: Allegri

Genoa (3-5-2): Perin, Izzo, Spolli, Rossettini, Rosi, Rigoni (1′ st Galabinov), Omeonga, Bertolacci, Laxalt, Taarabt (23′ st Lazovic), Pandev (33′ st Lapadula). (23 Lamanna, 38 Zima, 3 Gentiletti, 4 Cofie, 14 Biraschi, 21 Brlek, 33 Landrè, 44 Veloso, 64 Pellegri). All.: Ballardini

Arbitro: Di Bello

Rete: nel pt 16′ Douglas Costa

Ammoniti: Spolli, Rosi, Alex Sandro, Pandev, Galabinov per gioco scorretto, Perin per comportamento non regolamentare.

Angoli: 4 a 3 per la Juventus

Recupero: 1′ e 3′

Var: 0

Spettatori: 29.412 (Presenti: 10.904. Abbonati: 18.165 al netto di 9.138 abbonati di Curva Sud (chiusa per sentenza della Corte d’appello federale sull’inchiesta rapporti Juve-ultrà). Ospiti: 343). Incasso € 1.658.063,00.