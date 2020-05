Dopo le visite mediche di ieri, è arrivato anche il giorno del ritorno di Paulo Dybala allo Juventus Training Center. L’attaccante argentino della Juventus, positivo al Covid 19 dal 21 marzo fino al 7 maggio, ha varcato i cancelli della Continassa poco dopo le 11 di un soleggiato sabato mattina torinese, indossando una mascherina nera. Una versione alternativa della “Dybalamask” che ha nascosto parte del viso della Joya, ma non è riuscita a celare la soddisfazione e la felicità del calciatore per essersi messo alle spalle quasi due mesi di paura e sofferenza, per essere tornato ad allenarsi, a rivedere e rivivere i luoghi che hanno scandito la sua vita professionale negli ultimi anni.

L’argentino ha effettuato una seduta individuale, come da programma per tutti i calciatori bianconeri attualmente impegnati negli allenamenti facoltativi in vista della ripresa di quelli collettivi, in programma dal 18 maggio. Al momento gli unici due assenti a Torino sono Higuain e Rabiot: nessun caso, vista l’assenza di convocazioni ufficiali da parte della società bianconera, ma la consapevolezza che in questo momento la loro scelta è stata quella di restare lontano da Torino e di rinviare ulteriormente la quarantena che i compagni hanno già iniziato.

Se l’assenza del Pipita era stata quasi annunciata, vista la malattia della mamma e il probabile addio a fine stagione, per quanto riguarda Rabiot il suo soggiorno prolungato in Costa Azzurra lascia aperti diversi scenari. Non ci sono dubbi sul loro ritorno a Torino, con il francese che anticiperà Higuain: di sicuro il senso di appartenenza mostrato dai compagni mette ancora più in evidenza le loro scelte controcorrente.