TORINO – Ferragosto di lavoro per la Juventus. All’indomani della tradizionale partitella a Villar Perosa, i bianconeri sono scesi in campo per continuare la preparazione al campionato e in vista dell’ultima amichevole, sabato in casa della Triestina. Tutti i giocatori hanno preso parte all’unica seduta – fa sapere il club sul proprio sito – ad eccezione di Cristiano Ronaldo, che ha svolto lavoro differenziato per un lieve affaticamento all’adduttore sinistro. Il portoghese salterà quasi sicuramente anche la sfida del Nereo Rocco. L’altro bianconero che non aveva giocato ieri sotto gli occhi di John Elkann e Andrea Agnelli, il nuovo arrivato Matthijs De Ligt, sembra aver superato il problema di vesciche e si è allenato con i compagni.

