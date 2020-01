Botta e risposta con Del Piero

“Un fuoriclasse, uno dei giocatori che segneranno il calcio europeo e mondiale nei prossimi anni”. Sembra passato un secolo dall’incrocio polemico a bordo campo tra Maurizio Sarri e Paulo Dybala, appendice polemica alla vittoria dell’Olimpico contro la Roma che è valso il titolo di campione d’inverno alla Juventus. Le parole dell’allenatore bianconero, dolci carezze dal sapore di investitura per la ‘Joya’, sono state il giusto tributo alla prova del talentuoso argentino, sbocciato al fianco del connazionale Higuain e soprattutto liberato dalla presenza ingombrante, tecnicamente e tatticamente parlando, di Cristiano Ronaldo. Il divo portoghese ha scelto all’ultimo di non giocare la partita con l’Udinese accorgendosi di una fastidiosa sinusite poco dopo la comunicazione delle convocazioni ufficiali. Nessun problema, l’argentino si è caricato la squadra supportato dalla sua spalla preferita, Gonzalo Higuain, distribuendo perle all’infreddolito pubblico dell’Allianz Stadium. Che, inizialmente infastidito per l’assenza di CR7, ha barattato volentieri l’ipertrofica e muscolosa interpretazione calcistica del portoghese con le morbide e sinuose linee di Dybala. Un assist “folle” per Higuain in occasione del primo gol, un rigore trasformato con freddezza, un sinistro a giro nella ripresa oltre, naturalmente, alla gentile concessione al rientrante Douglas Costa, lanciato sul dischetto che sarebbe spettato a lui, un assist non contabilizzato ma fondamentale per rilanciare il brasiliano.

Una serata indimenticabile per Dybala, per quanto arrivata contro un’Udinese che non sarà ricordata per la prova fornita all’Allianz Stadium, tutt’altro. Una prestazione che ha fatto scomodare anche Alessandro Del Piero, intervenuto sui social per lodare la ‘Joya’: “Bello fare gol così, eh Paulo Dybala?” la domanda retorica di Pinturicchio, che ha generato la risposta prima della Juventus – “Ecco dove l’avevamo già visto” il tweet della società bianconera -, oltre che dello stesso Dybala: “I poteri del numero 10 e della fascia di capitano”. Un momento splendido per l’argentino, nonostante i cambi non propriamente ben accetti, vista anche la qualità delle sue prestazioni, e un particolare da non dimenticare: in estate il passaggio di Dybala in Premier League era cosa fatta, saltato solo a causa della marcia indietro dell’argentino.

“Inizia ad avere l’età giusta per incidere e ha diversi anni di carriera davanti a sé – ha concluso ieri sera Sarri dopo la prova dell’argentino -. É in grande fiducia dopo un periodo in cui ha avuto difficoltà. Credo possa diventare uno dei pretendenti al Pallone d’oro nei prossimi anni”.