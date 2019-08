Juventus, Dybala posa con la terza maglia. E i tifosi: "Non andare via"

ROMA – La Juventus lancia la sua terza maglia e, per presentarla, sceglie tra i suoi giocatori alcuni “modelli” che posano con la nuova divisa, di colore blu: c’è Cristiano Ronaldo, ovviamente. C’è la pattuglia italiana, con capitan Chiellini, Bonucci, De Sciglio e Bernardeschi. Ci sono anche due rappresentanti della Juventus Women, Boattin e Aluko. C’è Pjanic, che sarà centrale nel gioco di Sarri. E ci sono i sudamericani: Bentancur, Cuadrado e Dybala. Sì, proprio l’argentino al centro di numerosissime voci di mercato: lo vuole il Manchester United, in cambio di Lukaku, lo vuole l’Inter, se davvero Icardi punterà i piedi e accetterà solo un trasferimento in bianconero. E la Joya, che è stato osannato dai tifosi al ritorno a Torino dalle vacanze dopo l’esperienza in Coppa America con l’Argentina, vorrebbe restare ma si guarda intorno. E sui social i tifosi ianconeri hanno approfittato del lancio della nuova maglia per esprimere nuovamente la loro contrarietà alla partenza del 25enne argentino.

Paulo Dybala posa con la terza maglia (fonte foto: Juventus.com)

Ovviamente, la presenza di Dybala tra i testimonial è un fatto che va registrato ma non è certo una garanzia di una permanenza in bianconero del numero 10. Sarebbe però curiosa una cessione pochi giorni dopo le foto di lancio del nuovo kit Adidas, che, come spiega la società bianconera sul proprio sito ufficiale, è caratterizzato dal “sistema CLIMALITE che permette di assorbire al meglio il sudore, al materiale con cui è realizzata, interamente in poliestere riciclato, che permette di diminuire lo spreco di risorse e ad abbattere le emissioni. La terza maglia Juventus 2019/20, infatti, è una moderna interpretazione di una palette cromatica classica, con un dominante “Unity Blue” che fa da base per un inatteso contrasto creato daidettagli argento e dalla grafica all-over, impressa fino al colletto e alle maniche. Completano il tutto gli orli aderenti delle maniche e il girocollo bordato d’argento”.

Cristiano Ronaldo, 34 anni

A proposito di attaccanti argentini juventini in attesa di conoscere il proprio destino, che potrebbe essere lontano da Torino, arrivano le dichiarazioni a Radio Continental di Jorge Higuain, padre di Gonzalo. “È in un buon momento, può chiudere la carriera alla Juve. Anche se tutta la famiglia vorrebbe che lui si ritirasse con il River. C’è un bel rapporto con Gallardo (il tecnico dei Millonarios, ndr)”.

E nella tardo pomeriggio di mercoledì, è sbarcato a Torino il nuovo acquisto bianconero, Danilo. Il terzino brasiliano, 28 anni, arriva dal Manchester City nello scambio (con conguaglio di circa 28 milioni a favore della Juventus) con Cancelo. Domani mattina Danilo sosterrà le visite mediche prima di firmare il contratto che lo legherà al club bianconero.







