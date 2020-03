TORINO – Sono stati giorni vissuti da Paulo Dybala con la paura che le sue condizioni potessero aggravarsi, passati al fianco della fidanzata Oriana Sabatini, anche lei positiva al Covid-19. Un periodo ormai lasciato alle spalle, nonostante la prudenza consigli di attendere la fine della brutta esperienza dell’attaccante argentino della Juventus: “Ora sto molto meglio, ho avuto alcuni sintomi un paio di giorni fa ma ora va meglio”. Una malattia che è stata in grado di fiaccare anche il fisico allenato di un calciatore professionista, che l’ha sfibrato, privato di ogni energia: “Sto provando ad allenarmi in questi giorni mentre prima quando provavo mi sentivo senza forze dopo cinque minuti, mi affaticavo velocemente e mi facevano male i muscoli. Ora sto meglio e anche Oriana”.



Una settimana vissuta relegato in casa, senza contatti con l’esterno e con la necessità di rinviare il suo appuntamento con “A casa con la Juve”, nonostante le rassicurazioni della società bianconera sulle buone condizioni di salute del calciatore argentino e sulla necessità di spostare la diretta solo per impegni del direttore Paratici, il sostituto di Dybala nella puntata di lunedì. Presenza slittata fino a oggi pomeriggio, sempre su Juventus Tv in compagnia di Tania Cagnotto. Un Paulo Dybala sorridente, che dopo aver rassicurato tutti sulle condizioni di salute odierne, meno su quelle dei giorni scorsi, ha raccontato diversi aneddoti della sua vita, compresa la sua mania per le maglie da calcio sfoggiate qualche giorno fa su Instagram – “Non le ho ancora tirate fuori tutte da quando ho cambiato casa, quelle che avete visto in quella foto sono circa la metà” -, in cui spiccano tre divise in particolare: “Quella dei 120 anni della Juve di Buffon, non so in quanti avranno al mondo questa maglia anche firmata da lui, scambiata proprio quel giorno con lui. Le altre due sono quella di Messi e di Ronaldo: avere la fortuna di giocare con entrambi è qualcosa di straordinario”.

La strada che porta a Torino

Racconti che affondano le radici nel lontano passato, quando frequentava la scuola, ma anche in quello recente, quando la Juventus si interessò al giovane talento argentino che incantò la Serie A con la maglia del Palermo: “Lo ricordo come se fosse ieri, ero a Palermo, ho ricevuto tante chiamate però io aspettavo a dire sì perché sapevo che prima o poi sarebbe arrivata quella giusta. Un giorno dopo pranzo mi chiamò il mio procuratore dicendomi che dopo un’ora mi avrebbe chiamato Paratici: mi ha detto che loro volevano fare tutto il possibile per portarmi alla Juve. Quando ho chiuso la chiamata sono andato ad abbracciare mia mamma dicendole che volevo andare lì e non volevo nessun altro posto”.