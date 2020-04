Ieri le parole di Oriana Sabatini in videochiamata avevano evidenziato il perdurare dei sintomi Covid-19 per Paulo Dybala. Oggi è lo stesso calciatore argentino, sempre attraverso una videointervista rilasciata da casa al canale della federcalcio argentina AFA Play a tornare sull’argomento, raccontando l’evoluzione del suo caso fin dai primi sintomi: “Avevo una brutta tosse, mi sentivo stanco e avevo freddo quando dormivo”. Una semplice influenza la prima autodiagnosi del calciatore argentino, visto che non era l’unico a lamentare tale sintomatologia: “Inizialmente non ho pensato al coronavirus, ma la cosa era successa a Rugani e Matuidi. Soffrivamo di mal di testa, ma era meglio non prendere medicinali. Lo staff medico della Juventus ci ha dato delle vitamine e col tempo ci siamo sentiti meglio”.

Se la sintomatologia, specialmente in atleti come i tre bianconeri, è gestibile, la situazione cambia quando si ha la consapevolezza di essere stati contagiati dal SARS-CoV-2, protagonista della pandemia che sta paralizzando il mondo: “L’aspetto psicologico è importante, all’inizio hai paura. Adesso comunque va bene, in questi giorni non abbiamo avuto sintomi (nonostante le parole di ieri della fidanzata esprimano un parere opposto, ndR). Prima invece mi stancavo molto in fretta, quando volevo allenarmi dopo cinque minuti ero senza fiato. In quel momento abbiamo capito che qualcosa non andava bene, poi i test ci hanno rivelato che eravamo positivi al virus”.

L’emergenza sanitaria per la pandemia ha generato un terremoto economico in tutto il mondo, costringendo a correre ai ripari. Con la chiusura del bilancio fissata a giugno, il “rosso” nella semestrale per oltre 50 milioni di euro e gli introiti azzerati dallo stop all’attività, era necessario correre ai ripari per il club bianconero. Che ha trovato sponda nei propri calciatori, che hanno accettato di non percepire fino al 30 giugno le proprie mensilità, quattro per la precisione, con la certezza di rivederne almeno due e mezza dopo l’apertura della prossima stagione sportiva, cioè dopo il 1 luglio. “Il capitano Chiellini ha parlato con Agnelli quindi con il gruppo – prosegue Dybala -. Ne abbiamo parlato in chat e naturalmente c’erano opinioni diverse, visto che alcuni erano a due partite dal raggiungimento del bonus. In ogni caso questa era la cosa migliore da fare”.







