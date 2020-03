La sua partenza da Torino, in pieno isolamento volontario vista la positività di Daniele Rugani, è ormai alle spalle. Douglas Costa è tornato a casa in Brasile, paese che sta vivendo la prima fase dell’espansione del coronavirus, per stare vicino ai figli e insieme alla fidanzata. Quando sarà necessario, quando la stagione sarà vicina alla ripresa, se mai dovesse succedere, il brasiliano tornerà in Italia, a Torino. La domanda è proprio quella, cioè quando sarà possibile tornare all’attività e in Italia, con quali regole e restrizioni per chi ritorna nel nostro paese: “Non so quando ci diranno di tornare in Italia – ha spiegato l’esterno d’attacco brasiliano a Esporte Intrativo -. In questo periodo non siamo al lavoro, ma ci alleniamo”.

Le parole di Douglas Costa evidenziano un aspetto fondamentale per il periodo che sta vivendo il calcio italiano, cioè il blocco dell’attività con le conseguenze economiche drammatiche per il mondo del pallone. La mossa della Juventus, unica società italiana a raggiungere un accordo con i propri calciatori, che hanno dimostrato grande responsabilità nei confronti della società di cui fanno parte, ha convinto anche Douglas Costa, che come i compagni vedrà il proprio ingaggio annuale decurtato delle mensilità di marzo, aprile, maggio e giugno: “Sulla questione stipendi bisogna sottolineare che è un aspetto complicato, che potrebbe scatenare le lamentele dei calciatori. Abbiamo discusso tutti insieme, sapevamo che in qualsiasi momento la situazione sarebbe potuta peggiorare e che avrebbe influito anche sui nostri guadagni. Lo sappiamo, è un aspetto che riguarda tutte le squadre ed il nostro club non è da criticare. Stiamo aspettando che la situazione in Italia migliori, saremmo dovuti tornare il 3 aprile. Ho parlato con capitan Chiellini e mi ha espresso il suo punto di vista, cioè che saremmo tornati, se tutto andrà bene, il 15 o il 20 aprile”.

Indicazioni di massima ma nessuna certezza, visto che al momento la mossa della Juventus sottende una verità da molti conosciuta ma ancora non palesata per non soffocare la speranza di una ripresa: “È tutto molto confuso, ma al momento sono a casa con la famiglia. Non so se continuerà la stagione, è possibile che venga assegnato lo scudetto alla prima in classifica, oppure che sarà possibile terminare il campionato”.