Champions, si parte

Diretto, schietto, senza giri di parole. Blaise Matuidi affronta di petto le questioni che hanno caratterizzato gli ultimi giorni della Juventus e del calcio italiano. Dal pareggio del Franchi con la Fiorentina, primo rallentamento nella marcia della Juventus, al razzismo, un nemico “da combattere visto che abbiamo i mezzi per farlo”. Il tutto a due giorni dal calcio d’inizio della sfida con l’Atletico Madrid, esordio nella fase a gironi per la Juve di Sarri. Che i bianconeri affronteranno senza Douglas Costa, infortunatosi dopo pochi minuti di partita con la Fiorentina, e con Pjanic in forte dubbio. Per il brasiliano gli esami strumentali hanno evidenziato una “lesione muscolare di medio grado al muscolo semimembranoso della coscia destra”, che richiederà con tutta probabilità un mese di assenza: un ulteriore controllo sarà effettuato “tra 15 giorni per definire con precisione i tempi di recupero”. Per Pjanic, invece, gli esami non hanno evidenziato lesioni muscolari e già oggi ha svolto un allenamento differenziato in campo.

I dubbi sulla presenza di Pjanic e l’assenza di Douglas Costa non intaccano le ambizioni della Juventus. I bianconeri partono, come ogni anno, per vincere la Champions: “Ci sono molte squadre che possono vincere la Champions, e noi siamo tra queste – è la convinzione di Douglas Costa, confidata ai microfoni di Sky Sport e riportata sul sito della società -. Conosciamo bene l’Atletico Madrid, è una squadra molto difficile da affrontare. Ma noi vogliamo fare qualcosa di grande, affrontando la competizione partita dopo partita”.

Ripartire dopo Firenze

Servirà una Juve diversa da quella vista al Franchi, in difficoltà sia dal punto di vista fisico che imballata nel gioco. “Era la prima dopo la sosta e alcuni di noi erano appena tornati dalle partite con le rispettive nazionali – ha proseguito -. Ma niente scuse, a Firenze non abbiamo giocato la nostra partita migliore. Non è mai facile con la Fiorentina”. Abbandonata la vetta dopo 560 giorni ma non l’ambizione che porterà la Juventus a lottare fino all’ultimo per il nono scudetto consecutivo: “Dobbiamo lavorare per migliorare la condizione. Pensiamo al nostro impegno quotidiano e a conquistare lo Scudetto partita dopo partita, adattandoci al meglio”. Puntando anche su Matuidi, in dubbio durante l’estate di mercato ma, una volta iniziata la stagione, colonna del centrocampo anche di Sarri: “Ho un ottimo rapporto con lo staff, con i compagni. Cerco di dare il massimo per raggiungere i nostri obiettivi”.

La lotta al razzismo

Vittima di insulti a sfondo razziale a Cagliari la scorsa stagione, Matuidi non accetta che nel 2020 si vivano ancora episodi di razzismo nel calcio: “Possiamo migliorare, è un dovere. Bisogna combattere il razzismo, negli stadi non deve esserci. Oggi c’è tutto ciò che serve, la tecnologia per punire queste persone che non hanno niente a che fare con il calcio che penalizzano i tifosi venuti a vedere uno spettacolo”.