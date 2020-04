TORINO – Mentre tutti aspettano la ripartenza, ecco invece un ritorno. Matthijs de Ligt e la fidanzata Annekee, in compagnia della cagnolino Luna, hanno lasciato l’Italia per fare ritorno in Olanda. Un segnale inequivocabile sulle speranze di ripresa della stagione di Serie A, ridotte ulteriormente dalla bandiera bianca alzata dalla Ligue 1 francese. Anche nel momento più difficile della pandemia, tra l’isolamento volontario in seguito alla positività di Rugani e la fine del periodo di quarantena, de Ligt e la fidanzata erano rimasti in Italia, nella loro Torino, unici stranieri insieme alla famiglia Cuadrado ed a Bentancur a non essere tornati a casa. La partenza dell’olandese sembra una conferma sulla probabile conclusione della stagione, nonostante da più parti si cerchi di continuare per preservare gli aspetti economici ed evitare una sequela di cause che potrebbero bloccare il calcio italiano.



Le speranze, naturalmente, non mancano e nonostante la partenza alla volta dell’Olanda, spiragli di luce continuano a filtrare: in caso di ripartenza della stagione, de Ligt potrebbe tornare in Italia sottoponendosi al doppio tampone, considerando che dal 4 di maggio saranno permessi esclusivamente gli allenamenti individuali, mentre quelli di squadra sono programmati per il 18 di maggio.