Prosegue l’altalena di stati d’animo per Paulo Dybala e la sua compagna. Oriana Sabatini infatti, dopo essere risultata negativa, è di nuovo positiva al Covid-19. E’ lei stessa ad annunciarlo in un video su Instagram: “Il 21 marzo hanno sottoposto a tampone me e il mio compagno per vedere se avevamo il coronavirus. Era positivo. Tre giorni fa me ne hanno fatto un altro ed era negativo. Stamattina altro test ed era positivo. Dunque continuo ad avere il coronavirus”.

“Non so come funziona, perchè prima era negativo e ora positivo, avevo sentito che ci possono essere dei falsi negativi ma questo dimostra quanto poco sappiamo di questo virus – racconta – Pensavamo di averlo contratto perché il mio fidanzato era stato a contatto col suo compagno di squadra che era positivo (Rugani, ndr) ma sono passati gia’ 15 giorni”. Oriana assicura comunque che sia lei che Dybala stanno “molto bene, non abbiamo piu’ quasi alcun sintomo”.