Chiellini in recupero

Trovare temi e spunti calcistici in questo momento è un esercizio di stile decisamente complicato. L’incognita più grande, mettendo da parte per un attimo aspetti decisamente più importanti quali la salute pubblica e concentrandoci su quello che resta un semplice gioco, resta capire cosa succederà non solo tra una settimana, quando la Juventus giocherà (o almeno dovrebbe giocare) contro il Lione, ma anche domani. Le voci su un possibile rinvio di Inter-Getafe e l’impossibilità della Roma di raggiungere Siviglia per sfidare i padroni di casa nel match di andata degli ottavi di finale, si sommano alla probabile sospensione della Liga. Con tutte queste incognite Maurizio Sarri sta cercando di tenere alta la concentrazione del gruppo, che oggi riabbraccerà Cristiano Ronaldo dopo il giorno di riposo extra concessogli dal tecnico. Nel silenzio della Continassa e soprattutto della città di Torino, la Juventus continua dunque ad allenarsi, ancora senza conoscere quale sarà l’impianto in cui si giocherà e soprattutto se si giocherà

Uno stop che avrà come unica nota positiva il tempo a disposizione per provare a recuperare Giorgio Chiellini in vista della sfida di ritorno contro la squadra di Garcia e, più a lungo termine, per il finale di stagione. Non averlo schierato contro l’Inter è stata la conferma sulle condizioni ancora non ottimali del capitano bianconero, che può comunque prendersi tutto il tempo necessario per una doppia ragione. La prima, già accennata in precedenza, è la possibilità di concentrarsi almeno per ora su un’unica competizione; la seconda è stata la grande prova di De Ligt contro i nerazzurri in coppia con Bonucci, prestazione che ha letteralmente annullato Lukaku e Martinez.

Pirlo in Under 23

La voce circola da questa mattina, quando il quotidiano La Stampa ha annunciato il probabile incarico ad Andrea Pirlo per la gestione della Juventus Under 23, iscritta al campionato di Serie C ma fino a prima dello stop per l’emergenza coronavirus, in corsa sia per la promozione in Serie B che per la Coppa Italia. L’ex centrocampista di Milan e Juventus, che ha completato il percorso per diventare allenatore, potrebbe sedersi sulla panchina dei bianconeri già dalla prossima stagione: un passo che potrebbe essere il primo di un percorso ben più ambizioso.