– Dopo aver incassato la firma e le visite mediche di Mattia Perin, primo acquisto bianconero dopo le cessioni di Lichtsteiner e Asamoah e quella imminente di Buffon, la Juventus presenterà Emre Can, probabilmente già la prossima settimana, per poi provare a finalizzare alcune trattative già ben avviate. Per quanto riguarda il centrocampista tedesco, è ormai certo che il prossimo anno non vestirà la maglia del Liverpool, dopo il saluto dei Reds affidato ai caratteri del profilo Twitter ufficiale: ormai scontato l’approdo alla Juventus che aspetta solo il via libera delle visite mediche per annunciare ufficialmente il rinforzo a centrocampo.

CONCRETIZZARE – Il leit motiv di queste settimane di mercato, che coinvolge non solo i bianconeri, è facilmente identificabile: “Dopo il Mondiale deciderò”. Ecco perchè le trattative prossime ad una chiusura da parte di Marotta e Paratici saranno inevitabilmente quelle che coinvolgono Darmian, Chiesa, Morata, Cancelo e le cessioni di Marchisio, Sturaro e Mandragora.

La trattativa per riportare Darmian è attualmente in fase di stallo, mentre sull’alta fascia, quella destra, Cancelo pare sempre più vicino a vestire il bianconero per una cifra che si aggira sui 35 milioni di euro. Giorno dopo giorno è invece aumentato il pressing nei confronti della Fiorentina per ricongiungere dopo un anno la coppia Bernardeschi-Chiesa: il figlio di Enrico e nuovo talento azzurro pronto a sbocciare, è al centro della trattativa che lo porterebbe in bianconero a fronte del viaggio in senso opposto di Pjaca con conguaglio. Trattativa ancora in fase embrionale ma che potrebbe scatenare una vera e propria asta, visto l’interesse di Inter e Napoli per il giovane Chiesa.

Morata, che si sente a casa propria più in Italia che in Spagna, viste anche le origini della moglie, ha sempre espresso il suo desiderio di tornare nel nostro Paese. L’unica maglia, però, in caso di ritorno sarebbe esclusivamente quella della Juventus.

PEZZI PREGIATI – Se si escludono gli azzurri e i casi particolari di Cancelo e Morata, esclusi dal Mondiale più per concorrenza interna che per propri demeriti, quasi tutti i pezzi pregiati del mercato attenderanno la fine della rassegna mondiale per decidere il proprio futuro. Normale che sia così e che questo atteggiamento venga anche supportato dalle società d’appartenenza: come potrebbe lievitare la quotazione di Milinkovic-Savic in caso di Mondiale stratosferico? E se Higuain diventasse capocannoniere del Mondiale, la sua quotazione non cambiarebbe?

La fitta rete di trattative tra procuratori, calciatori e dirigenti sarà il trampolino di lancio per il mese di luglio, quando il mercato diventerà torrido come le temperature. In quel momento la Juventus potrebbe presentarsi al tavolo delle trattative con il tesoretto accumulato dalle cessioni di Sturaro (Genoa in pole), Mandragora, che piace a mezza serie A, e Marchisio, che alcune voci davano vicino al Torino ma che quasi certamente non continuerà la propria carriera in Italia, con il Monaco grande favorito, seguito a un’incollatura dagli States.