La gioia di Chiellini, ma Sarri frena

“Altri 3 punti importanti. Ora concentriamoci sulla gara di Champions League”. La linea la traccia Cristiano Ronaldo con il suo post sui social, il miglior riassunto possibile dopo la vittoria ottenuta per 1-2 sul campo della Spal. Nessun aggettivo roboante, nessun commento entusiastico, semplicemente l’essenza della partita del Mazza, conclusa con la sofferenza finale: tre punti e la testa al palcoscenico europeo. Adesso i bianconeri prepareranno l’andata degli ottavi di Champions di mercoledì: per la trasferta a Lione Sarri potrà contare sull’importante recupero di Miralem Pjanic.

Le note positive, naturalmente, non mancano: la vetta mantenuta con un punto di vantaggio sulla Lazio, vittoriosa a Genova, il ritorno da titolare di Chiellini, nonostante le fisiologiche incertezze derivanti da sei mesi di inattività. “Contento di essere tornato. Vittoria importante, avanti così” ha esultato su Instagram il capitano bianconero, mentre per Sarri i piedi di piombo sono fondamentali per delineare il percorso del difensore: “Ci andiamo piano e ci andiamo in base alle sue reazioni – ha spiegato l’allenatore della Juventus -. Per ora non è un giocatore da tre partite in sei giorni, valuteremo quali saranno le partite adatte a lui. La partita è stata buona, a parte 2-3 minuti da incubo, ma quello era il prezzo da pagare dopo l’inattività”.

Ottica Champions

Difficile pensare ad una maglia da titolare per il centrale bianconero già mercoledì, quando la Juventus riprenderà il cammino in Champions League a Lione: recuperato invece Pjanic, che è rientrato in gruppo svolgendo la seduta di allenamento odierna al completo, mentre Gonzalo Higuain ha proseguito il suo lavoro personalizzato sul campo. Il Pipita resta in corsa per tornare a disposizione contro il Lione: i prossimi due giorni saranno fondamentali per capire se potrà prendere parte alla sfida in Francia. Un doppio confronto che avrà un sapore particolare principalmente per Pjanic, che la maglia dell’Olympique Lyonnais ha indossato per tre stagioni, e per Juan Cuadrado, che a ottobre 2016 in una partita di girone messasi male per la Juventus, segnò un gol bellissimo e molto importante: “Ho bei ricordi del Lione, feci un grande gol contro di loro – ha spiegato il colombiano -. Speriamo di farne un altro, ma la cosa che conta più di tutte è tornare a Torino con un risultato positivo”.