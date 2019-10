Amore e odio

Dal rapporto con Antonio Conte a quello con la BBC, passando per l’esperienza parigina fino al suo ritorno in bianconero. Gianluigi Buffon si è raccontato, al fianco della compagna Ilaria D’Amico, sul palco del Festival dello Sport di Trento: favorito dallo stop al campionato per gli impegni delle Nazionali, il portiere della Juventus ha affrontato temi personali e altri scottanti, come il difficile rapporto tra la tifoseria bianconera e l’ex idolo Antonio Conte, passato agli odiati rivali dell’Inter.

“Non riesco a provare odio verso qualcuno. L’odio a priori nello sport umilia l’uomo”. Le fondamenta su cui Buffon costruisce il proprio pensiero sono solide. Normale quindi che, nonostante la rivalità con i nerazzurri, a prevalere nel giudizio su Conte siano la stima e l’affetto verso l’ex compagno ed ex allenatore: “Lo conosco alla perfezione sia come persona che come professionista. Non potrò mai muovergli un appunto o una critica, è un uomo di grande professionalità e di grande correttezza verso i giocatori. Capisco che il tifoso della Juve possa esserci rimasto male, ed è un sentimento giusto. Ma deve anche partire dal presupposto che uno come Antonio va stimato a prescindere perché per la Juve ha dato tutto se stesso, ottenendo dei risultati. Le scelte professionali che uno fa possono essere discutibili ma ricordiamo quanto ha dato alla Juve, avendo anche ricevuto molto, come è capitato a me”.

I suoi allenatori

Conte, Sarri, Ancelotti, Ulivieri, Scala e Allegri. In tanti anni di carriera Buffon ha avuto la possibilità di confrontarsi e allenarsi con grandissimi allenatori, tra i migliori della storia del calcio italiano: “Conosco Sarri da cinque mesi ma sono sicuro sia l’allenatore più pignolo che abbia mai avuto – l’ammissione di Buffon -. Ulivieri e Allegri sono stati i più simpatici, Scala è stato il più serio, Ancelotti l’allenatore al quale devo di più”. Dopo aver esordito in Serie A grazie a Scala, fu proprio Ancelotti a dargli una maglia da titolare: “Dopo due mesi dal suo avvento mi fece scalare le gerarchie e mi mise davanti a Bucci, che era un portiere della Nazionale. Divenni titolare dopo cinque-sei partite e quella è stata la mia consacrazione”.

Ii ritorno alla Juventus

Lo scorso anno la sua storia d’amore con il bianconero ha vissuto un anno di stop, abbracciando la causa del Paris Saint-Germain: “Ho fatto un anno strepitoso a Parigi come esperienza, mi ha migliorato e fatto diventare una persona più completa. Li ringrazierò per sempre perché se non ci fossero stati loro avrei smesso. Sul mio ritorno a Torino ha pesato anche la responsabilità di essere padre, una sera ero a casa e mi sono detto: ‘Sono qui a Parigi, non ci sono i tuoi figli, non c’è tua moglie, cosa stai facendo?’. C’erano altre possibilità di andare all’estero, ho accettato, seppur con ruolo di campo con meno responsabilità ma che mi dà tanta soddisfazione, quello che mi interessa è sentire la stima di tifosi, giocatori, dirigenza”. Tutto questo ma anche la possibilità di giocare con Cristiano Ronaldo dopo “aver giocato con due futuri Palloni d’oro come Neymar e Mbappé”.

“Dopo aver fatto l’anno a Parigi, al capolinea della mia carriera ho avuto la fortuna di giocare anche con Ronaldo. Fra i motivi del mio ritorno alla Juve c’è anche la possibilità di giocare con lui. È un ragazzo davvero a modo, parliamo spesso ed è stata una grande scoperta”. Prima di tornare sulla splendida rovesciata segnata da CR7 all’Allianz Stadium proprio a Buffon: “Ma che cavolo di gol mi ha fatto? Nonostante la frustrazione non potevo non riconoscere un gesto incredibile. Gli ho chiesto “ma quanti anni hai”? Lui mi ha risposto: ’33, non male vero?’”.