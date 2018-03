CUNEO – “Quando smetterò? Le motivazioni sono tutto. Finché ho voglia di soffrire, di combattere, andrò avanti”. Così Gigi Buffon parla del suo futuro, ospite di Oscar Farinetti nella tenuta di Fontanafredda a Serralunga d’Alba, parla così del suo futuro. “Dopo la passione, che mi ha motivato nei primi anni mi sono posto l’obiettivo della sfida, di combattere per un obiettivo sempre più grande – spiega il portiere della Juventus -. Dovrò capire, insieme alla società, a che livello di energie sarò e se potrò continuare oppure no. La cosa che mi fa stare sereno è il fatto che, qualunque sia il mio futuro, mi sento molto tranquillo e gratificato per quello che è stata la mia carriera e per quello che penso di aver dato al Parma, alla Juve, alla Nazionale, al calcio. E di averlo fatto con estrema serietà e altruismo, mettendo davanti il bene del gruppo”.