La Juventus ha battuto il Bologna per 2-1 nell’ottava giornata del campionato di Serie A. Un successo che ha regalato ai bianconeri la certezza della vetta in solitaria in campionato alla vigilia della gara di Reggio Emilia che opporrà al Sassuolo l’Inter prima inseguitrice in classifica. Prima del fischio d’inizio è stato il presidente Andrea Agnelli a consegnare a Cristiano Ronaldo una maglia con il numero 700 sulla schiena per celebrare i gol segnati dal fuoriclasse portoghese in carriera ma è stato lo stesso CR7 diciannove minuti dopo a rendere un cimelio da collezione la casacca appena consegnatagli. E’ stato infatti lui a sbloccare la sfida sfruttando un involontario assist di Krejci figlio di una chiusura imperfetta e a calciare forte sul primo palo infilando uno Skorupski non impeccabile.

Un Bologna fino a quel momento poco “palpabile” ha rapidamente incassato il colpo e sette minuti più tardi ha trovato il pareggio con Danilo: da una torre a centro area di Mbaye, il difensore rossoblù ha messo a terra il pallone e ha trovato uno splendido gol con un destro di controbalzo finito a fil di palo sul quale nulla è riuscito a fare Buffon. Rimessa la gara in equilibrio, il Bologna ha ritrovato anche la verve che invece ha abbandonato gradualmente la Juve fino al termine dei primi 45 minuti. Complice un momento di “stanca”, la Juventus ha allentato la presa permettendo agli ospiti di aggredire di più il pallone e di sfruttare qualche errore di troppo nei pressi della linea di metà campo. Ad aiutare la Juventus ci ha però pensato la fortuna perchè al 9′ della ripresa i bianconeri sono tornati in vantaggio con Pjanic che di piatto destro ha infilato rasoterra dopo che un pasticcio di Soriano aveva permesso a Ronaldo di calciare in porta e la respinta di Bani era carambolata proprio sui piedi del bosniaco lesto a insaccare.



Al contrario di quanto accaduto nel primo tempo, stavolta il Bologna ha accusato il colpo e ha rischiato più volte di incassare il terzo gol della serata. La Juventus ha cercato ripetutamente il gol e solo Skorupski, protagonista suo malgrado in negativo sul gol del di CR7 nel primo tempo, ha mantenuto in partita i suoi che negli ultimi secondi di gioco hanno avuto due volte la chance del pari con Santander che prima ha colpito di testa la traversa e sulla successiva rovesciata ha incontrato la decisiva deviazione in corner di Buffon