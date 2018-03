“Siamo in testa da pochi giorni e cerchiamo di non mollare l’osso, ma il Napoli non è tagliato fuori, ha ancora grandi possibilità di vincere lo scudetto”. Così Massimiliano Allegri, alla vigilia del recupero con l’Atalanta. “Dobbiamo fare un passo alla volta – ha aggiunto il tecnico bianconero – c’è ancora lo scontro diretto con il Napoli, restano molte partite difficili. Fino alla fine il Napoli sarà lì a lottare, per noi sarà difficile: avremo i quarti di Champions, speriamo anche le semifinali”.

“Se dovessimo vincere domani il campionato non è chiuso per niente” ha detto ancora Allegri. “Il Napoli è ancora lì, ha 70 punti e può arrivare a 100, che adesso è la quota scudetto. La squadra di Sarri ha le potenzialità per vincere tutte le partite, lui deve essere orgoglioso di dove l’ha portato”. I bianconeri possono puntare al record dei 102 punti della Juve di Conte: “ma dei record non mi interessa un bel niente – dice Allegri – se mi dicono che bastano 81 punti per vincere lo scudetto sono contento”