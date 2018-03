– Massimiliano Allegri, tecnico della Juventus, non si lascia andare a facile entusiasmo dopo la vittoria della sua squadra sull’Atalanta per 2-0 che ha permesso ai bianconeri di andare a +4 sul Napoli in classifica.

“VIVERE IL MOMENTO IN MODO SERENO” – “Facciamo i complimenti ai ragazzi per la vittoria e per non aver subito gol. L’Atalanta è forte e la squadra è venuta fuori in crescendo. Al momento non abbiamo vinto niente, la stagione è in corso, dobbiamo continuare a lavorare e stare sereni, fare bene, vincere a Ferrara non sarà semplice, ci sarà da battagliare per vincere con grande rispetto per la Spal. Dobbiamo vivere questo momento in modo sereno senza esaltarci e andando a lavorare sulle cose che sono da migliorare”.

“MEGLIO LA FASE DIFENSIVA” – Nessun allungo per Allegri: “No, dobbiamo continuare a vincere, non possiamo permetterci passi falsi. Fortunatamente ho una grande rosa a disposizione che ha voglia di arrivare fino in fondo in tutte le competizioni. Bisogna alzare l’attenzione e l’asticella, andando a risparmio energetico in allenamento per poi essere pronti durante le partite”. Higuain uomo-assist: “Ha ritirato fuori quelle le sue qualità e le sue caratteristiche d’inizio carriera. Oltre a segnare per noi è un regista avanzato molto importante”. Tra miglior attacco e miglior difesa del campionato, Allegri ha scelto “la miglior difesa perché un gol spesso lo facciamo e bisogna essere bravi in fase difensiva. Ma mancano ancora 10 partite, c’è ancora lo scontro diretto, il Napoli è lì e dovremo ancora lottare”.

“REAL FAVORITO IN CHAMPIONS” – Parlando dell’arrabbiatura con Benatia dopo l’ammonizione, Allegri ha spiegato: “Ha rischiato di prendere un rosso. Ha avuto un momento di rabbia poi si è subito calmato”. Su Dybala: “Ha fatto una buona partita, è il giocatore che cuce gioco e sta crescendo anche fisicamente”. C’è stato spazio anche per parlare del sorteggio di Champions. Quando gli è stato chiesto chi vorrebbe evitare, ha risposto: “Il Barcellona l’abbiamo sempre incontrato, ma secondo me la squadra favorita è il Real Madrid. Per loro sarà decisiva la Champions”. E se fosse derby con la Roma? “Complimenti a loro, è un risultato importante. Il calcio italiano torna a ottenere risultati dopo aver avuto per due volte in tre anni una finalista. Sento molto denigrare i giocatori italiani, ma il nostro calcio ha la sua cultura e bisogna andare avanti, pur sapendo che bisogna migliorare tante cose”.

MATUIDI: “USCITI ALLA DISTANZA, CAMPIONATO NON CHIUSO” – “L’Atalanta ci ha sempre messo in difficoltà e l’ha fatto anche oggi. L’importante è non aver subito gol, siamo usciti alla distanza”. Blaise Matuidi ha commentato ai microfoni di Premium Sport il 2-0 contro l’Atalanta. Autore del raddoppio, suo terzo gol in maglia bianconera, il centrocampista francese ha aggiunto: “Sono felice per la mia rete in questo stadio fantastico”. La Juve si è portata a +4 sul Napoli ma per Matuidi “Il campionato non è chiuso, il Napoli fa tanti punti e noi continueremo a essere concentrati”.