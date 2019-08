Dybala e Danilo tra i convocati per l’Atletico Madrid

– Un’altra verifica probante in vista degli impegni ufficiali che si avvicinano a grandi passi. E’ ciò a cui è chiamata la Juventus, volata a Stoccolma dove sabato affronta l’Atletico Madrid nell’ultima amichevole valida per la International Champions Cup (ore 18).

Nella lista dei convocati di Maurizio Sarri figura anche Paulo Dybala, tornato ad allenarsi con la squadra a inizio settimana dopo le vacanze post-Coppa America e al centro delle voci di mercato, con il passaggio alla Premier sfumato e l’ipotesi tuttora in piedi di uno scambio con l’interista Mauro Icardi. E’ partito per la Svezia anche Alex Sandro, pure lui aggregatosi ai compagni nei giorni scorsi, prima convocazione per il neo-acquisto Danilo che potrebbe probabilmente esordire e spazio anche a chi non ha partecipato alla tournée asiatica come Chiellini, Khedira e Douglas Costa, oltre agli altri reduci della Coppa America e a Pellegrini che era stato impegnato nel Mondiale under 20.

Nel penultimo test ancora spettatore Ramsey

Ancora fuori invece Ramsey, che ha solo da poco iniziato a lavorare con i nuovi compagni dopo l’infortunio che lo ha costretto ai box nell’Arsenal, nell’ultima parte della scorsa stagione. Interessante sarà vedere contro la formazione guidata da Diego Simeone a che punto è l’apprendimento della filosofia di Sarri da parte dei bianconeri, in quello che è il penultimo test prima del campionato. L’ultima uscita sarà poi il tradizionale appuntamento a Villar Perosa, fissata per il 14 agosto.

Questo l’elenco dei 25 convocati: Szczesny; De Sciglio; Chiellini; De Ligt; Pjanic; Khedira; Ronaldo; Dybala; Douglas Costa; Alex Sandro; Danilo; Matuidi; Cuadrado; Mandzukic; Bonucci; Higuain; Emre Can; Rugani; Rabiot; Pellegrini; Demiral; Bentancur; Pinsoglio; Bernardeschi; Buffon.