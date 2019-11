È iniziata con la defezione di Matthijs de Ligt, out per una leggera distorsione alla caviglia sinistra rimediata nel derby della Mole, la trasferta russa della Juventus, attesa domani dalla Lokomotiv nel match che potrebbe valere la qualificazione agli ottavi di Champions. L’olandese sarà sostituito, con tutta probabilità, dal turco Demiral, quello che si avvicina di più per caratteristiche fisiche e tecniche all’ex Ajax.

La mattinata era iniziata con De Ligt e Dybala nella pancia della Continassa, mentre i compagni in campo iniziavano la rifinitura. É balzata subito all’occhio l’assenza dei due bianconeri nel quarto d’ora di allenamento aperto al pubblico. Sarà invece presente la Yoja, convocato ma probabilmente in panchina per lasciare spazio a Higuain. Al termine del derby Sarri era stato chiaro: Dybala era reduce da una serie di partite giocate dal primo all’ultimo minuto ed era arrivato al derby non al massimo della condizione.