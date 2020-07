TORINO – Il testa a testa tra Juventus e Lazio avrà il suo momento chiave il 20 luglio, quando all’Allianz Stadium Sarri e Inzaghi si giocheranno il loro primo scudetto in carriera. Nei 19 giorni che separano le due squadre dal terzo confronto stagionale, il calendario post Covid ha compresso quattro turni di campionato disseminati di incognite. Se prendiamo in considerazione la classifica, il programma che separa la squadra di Inzaghi dal big match di Torino è più agevole rispetto a quello dei bianconeri: un percorso in discesa dopo la partita del 4 luglio all’Olimpico, quando la Lazio affronterà il Milan senza gli squalificati Immobile e Caicedo. Partita che i biancocelesti giocheranno con la consapevolezza del risultato maturato nel derby di Torino, in programma alle 17:15 dello stesso giorno: dopo aver visto la squadra di Longo nell’ultimo turno, il compito sarà decisamente più gravoso per i laziali.

Diavolo di un giudice

Tre giorni dopo Ibra e compagni saranno ancora una volta giudici della volata scudetto: il 7 luglio a San Siro arriverà la Juventus, quarto incrocio partorito dal calendario stagionale che ha messo di fronte le due squadre anche in Coppa Italia. Il bilancio è di una vittoria casalinga per la squadra di Sarri e due pareggi: due ore prima del calcio d’inizio di Milano, la Lazio sarà di scena a Lecce contro la squadra di Liverani, invischiata nella lotta per non retrocedere. I giallorossi hanno regalato sprazzi di bel gioco anche contro la Juventus, prima di restare in dieci per l’espulsione di Lucioni crollando fisicamente alla distanza fino a squagliarsi sotto i colpi di classe della capolista: anche se il calendario strizza l’occhio alla Lazio, l’esame di via del Mare sarà comunque insidioso.





Il nuovo che avanza

Il tour de force obbligherà Juventus e Lazio a tornare in campo a distanza di quattro giorni: l’11 luglio Inzaghi si troverà di fronte, nel caldo torrido del pomeriggio romano, il Sassuolo di De Zerbi, squadra “pazza” nell’accezione più positiva del termine. Impossibile fare previsioni con gli emiliani, anche solo azzardare un accenno di andamento del match: aspetto che i neroverdi condividono con l’Atalanta, che nel match notturno si troverà all’Allianz Stadium contro la Juventus in quello che per i bianconeri è l’ostacolo più insidioso nell’avvicinamento al big match del 20 luglio. Un altro esame teoricamente più agevole per i biancocelesti.

L’ultimo passo prima dello scontro

Il 15 luglio saranno il Sassuolo, che ospiterà la Juventus, e l’Udinese, che riceverà la visita di Immobile e compagni, il trampolino di lancio verso il match scudetto: il gioco a viso aperto di De Zerbi per Sarri, la fisicità e il bisogno di punti salvezza dei friulani per Inzaghi. Le condizioni fisiche e la condizione atletica, insieme alla lunghezza della rosa e alla qualità delle alternative, sarà cruciale per presentarsi al massimo nella partita che potrebbe decidere le sorti del campionato. La difficoltà del calendario della Juventus, la rosa ridotta rispetto agli avversari per la Lazio: prima di pensare al big match, c’è un mini-torneo che potrebbe cambiare volto alla corsa scudetto.







