Juve: Tanti auguri capitano!

“Tanti auguri capitano! Eri un ragazzo, e portavi i capelli lunghi, quando sei arrivato a Torino la prima volta, nel 2001. Eri Gianluigi Buffon, una grande talento del calcio italiano, e sei diventato Super Gigi”. La Juventus fa gli auguri di compleanno al suo portiere e capitano Gigi Buffon che oggi compie 40 anni.

“Quando sei arrivato alla Juve eri già un campione, ma qui sei diventato una Leggenda -aggiunge il club bianconero sul suo sito ufficiale-, un patrimonio di tutto il calcio e dello sport, un esempio, in campo e fuori, di forza di volontà, attaccamento alla maglia, entusiasmo e di che cosa significhi essere un Capitano e un professionista”.

"Non sono parole di circostanza. In fondo, sono le stesse dei tuoi compagni di squadra, di coloro che ogni giorno hanno il privilegio di lavorare e crescere al tuo fianco. Ed è a loro che tutti noi, insieme a tutti i tifosi bianconeri, a tutti gli appassionati di calcio e di sport, ci uniamo per augurarti buon compleanno", conclude la Juventus.