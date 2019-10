TORINO – I tre punti conquistati all’ultimo respiro con il Genoa sono sicuramente la nota più lieta per Maurizio Sarri. Insieme naturalmente all’enorme mole di azioni da gol create dai bianconeri: un aspetto che mette parallelamente in evidenza la prima nota dolente emersa, ancora una volta, dopo la sfida con i rossoblu di Thiago Motta. “Abbiamo vinto ed era importante. Dobbiamo però migliorare ed essere più cattivi – è la strada indicata da capitan Bonucci, uno dei migliori in assoluto in questo inizio di campionato per i bianconeri -. Adesso recuperiamo, testa al derby”. Il suo gol di testa ha dato il primo vantaggio alla Juventus, mettendo un altro mattoncino nel suo splendido momento: sempre in campo il capitano della Juventus, sempre decisivo sia in difesa che in costruzione, come capitato anche ieri nel giorno dell’assenza per infortunio di Pjanic.

Di nuovo in testa

Continuano a viaggiare a braccetto Juventus e Inter, ormai in volo verso un testa a testa che potrebbe caratterizzare i prossimi mesi. Vittoria sofferta per la qualità di gioco espressa dal Genoa, in 10 dal 51′, ma anche per l’incapacità della Juventus di concretizzare le tantissime occasioni create. “Una partita difficile – è la conferma di Bentancur, scelto da Sarri per sostituire l’infortunato Pjanic -, ma siamo stati bravi a crederci fino alla fine”. Partita sbloccata da un rigore procurato e realizzato da Cristiano Ronaldo, che una manciata di minuti prima era riuscito a segnare di tacco su assist di Cuadrado ma in posizione di fuorigioco. L’esultanza di CR7 sui social è stata una foto a braccia aperte e ad occhi chiusi, un urlo liberatorio arrivato dopo 96′ di sofferenza. “#Finoallafine” è stato l’hashtag ormai diventato un classico dell’immaginario collettivo bianconero, confermato dai fatti e dal gol vittoria al 96′.

Visualizza questo post su Instagram #finoallafine ???????? Un post condiviso da Cristiano Ronaldo (@cristiano) in data: 30 Ott 2019 alle ore 3:26 PDT

Prova di carattere

“Vittorie come quella con il Genoa valgono doppio a fine campionato. É stata difficile, ce la siamo complicata da soli”. Federico Bernardeschi è riuscito, nelle ultime settimane, a ritagliarsi uno spazio importante nel sistema di gioco di Sarri. Merito suo ma anche degli infortunati i di Douglas Costa e Ramsey, che il fantasista toscano ha “sfruttato”, in senso positivo, nel migliore dei modi. Dopo il gol fallito a Lecce, il clamoroso palo colpito dopo aver saltato Gabriel, contro il Genoa Bernardeschi ha sfiorato due volte la rete. “Qualche gol in più aiuterebbe, chiaramente – ha raccontato a fine partita -. Ma abbiamo mostrato carattere e fame di vittoria, come sempre. Mi è mancato il gol, potevo essere un po’ più fortunato in un paio di occasioni, anche se bisogna valutare quella di squadra. Nel ruolo di trequartista mi sto trovando molto bene, il mister mi sta insegnando veramente tanto, mi aiuta, mi spiega molto bene cosa devo fare. Il gol? Mi manca, certo, a Lecce ci sono andato vicino così come stasera: manca, ma se avessimo pareggiato sarebbe mancato sicuramente di più”.







