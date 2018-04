Juve-Real, come sintonizzare canale 20

(Afp)

Debutto con i fiocchi per il nuovo canale 20 del digitale terrestre: stasera andrà in onda l’andata dei quarti di finale di Champions League tra Juve e Real. Per trovare il nuovo canale Mediaset, basterà effettuare una sintonizzazione automatica del decoder o, in alternativa, una ricerca manuale cercando la frequenza 36 UHF (594 MHz). La diretta dall’Allianz Stadium di Torino sarà visibile gratuitamente anche su tivùsat, sempre sul canale 20, preceduta dalle informazioni, i collegamenti e le interviste del prepartita. Per seguire la partita in esclusiva satellitare non serve alcun tipo di abbonamento, sono sufficienti un dispositivo certificato tivùsat HD (decoder o televisore con CAM), una parabola satellitare orientata su Eutelsat Hotbird 13° Est e la smartcard HD inclusa nella confezione del decoder o della CAM. Al termine della partita il nuovo canale comincerà la sua programmazione regolare con film e serie televisive.