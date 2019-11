La Juventus soffre ma riesce a superare 1-0 all’Allianz Stadium il Milan nel posticipo della dodicesima giornata di Serie A mantenendo la vetta della classifica con un punto di vantaggio sull’Inter: 32 a 31. I bianconeri riescono a trovare la giocata vincente al 32′ della ripresa grazie a Dybala, entrato al posto di Ronaldo e a superare un Milan che non ha comunque demeritato nonostante i limiti di qualità della rosa. I rossoneri restano fermi a quota 13 in 13esima posizione a pari punti con il Sassuolo. Per i campioni d’Italia si tratta della nona vittoria di misura su dieci successi conquistati in queste prime 12 giornate, la 13esima nelle ultime 14 sfide giocate contro il ‘Diavolo’.

