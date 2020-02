Juve-Inter slitta a maggio e i tifosi nerazzurri non ci stanno. Il rinvio del big match, inizialmente programmato per domani e ora posticipato a maggio, accende su Twitter il malumore dei sostenitori della formazione allenata da Antonio Conte. “Boicottare il campionato è l’unica soluzione”, scrive un utente, convinto che sia la Juventus a condizionare le decisioni relative al calendario. “Smettila di farti mettere i piedi in testa, ormai sei grande e vaccinato. Vai a dire anche tu la tua la fuori!!”, l’appello di un altro tifoso interista che si rivolge direttamente al club milanese. “Mi vergogno per loro, ora voglio vedere quando domenica prossima saranno costretti a far giocare Inter-Sassulolo a porte chiuse di cosa si parlerà, sospendete il campionato e ci rivediamo a settembre, è l unica cosa che può salvare l ennesima vergogna di questo circo”, il tweet di un altro supporter. “A questo punto sentiamo Agnelli per chiedere se si rinvia Inter-Sassuolo settimana prossima. Il calcio italiano è controllato da una famiglia”, scrive un’altra persona.

