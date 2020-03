Alla vigilia del big match di domani allo Stadium, Antonio Conte ha risposto alle domande di Sky. La consueta conferenza stampa del pre partita è infatti stata annullata dall’Inter a causa del rischio di contagio da Coronavirus. Per la stessa ragione la partita, inizialmente prevista per il 1 marzo, è stata rinviata di una settimana e si disputerà a porte chiuse, come tutti gli eventi sportivi in Italia fino al 3 aprile, per decisione del governo. Per Conte, già capitano della Juventus in campo e allenatore bianconero dal 2010 al 2014, sarà la prima volta allo Stadium da allenatore interista. “Sicuramente arriviamo alla partita sereni e alla giusta maniera, nonostante le difficoltà. Cambiare programmi e non giocare partite non è stato semplice. Ma dobbiamo saperci adeguare in maniera veloce, lavorare duro, fare il nostro meglio”.



Come immagina il derby d’Italia giocato a porte chiuse?

“Difficile immaginare. Il pubblico è importante nel calcio, soprattutto in stadi importanti. Ma in questo momento delicato la salute viene prima di tutto e noi dobbiamo essere bravi ad adeguarci”.

Dopo una pausa lunga, iniziata dopo Lazio-Inter, in che condizione sono i suoi giocatori?

“Le condizioni generali sono buone. Abbiamo lavorato. I ragazzi sono straordinari, sempre disponibili. C’è la volontà di alzare l’asticella e giocarsi nel giusto modo partite come questa che possono cambiare la classifica”.

Si aspetta di incontrare una Juve diversa rispetto a quella della gara d’andata?

“Ogni partita ha una storia a sé. Abbiamo grande rispetto, la Juve è molto forte, negli ultimi anni sta facendo grandi cose. Da parte nostra c’è la volontà di avvicinarci sempre più a loro”.

Come si gestisce una situazione così complessa, fra emergenza sanitaria e partite rinviate?

“La situazione è delicata. Tutti noi abbiamo famiglie, quello che sta accadendo non ci lascia indifferenti. Stiamo cercando di affrontare la situazione nel migliore dei modi. Da professionisti seri dobbiamo potere programmare con i giusti tempi. E in questo periodo così delicato dobbiamo ricordare che il calcio riesce a trasferire valori positivi anche ai tifosi”.

Dopo tanti anni, Juventus e Inter a questo punto della stagione sono vicine in classifica.

“Per noi è importante alzare l’asticella e lo stiamo facendo, attraverso il lavoro. Queste grandi partite hanno un significato di classifica e bisogna tenerlo a mente”.

L’Inter ha la miglior difesa del campionato e, pur con una gara in meno della Juve, ha segnato un gol in più dei bianconeri. Quanto contano questi numeri?

“Sono la testimonianza del lavoro che stanno facendo i giocatori. Sono ambiziosi, vogliono essere competitivi. I dati statistici dei gol, subiti e fatti, sono la conseguenza”.

Si parla in tutto il mondo del duello in campo fra Ronaldo e Lukaku. È contento che Romelu stia giocando così bene?

“Al primo anno sta lavorando in maniera importante, per migliorare se stesso e la squadra. Dietro di lui c’è appunto la squadra, che lo sta supportando in tutto e per tutto”.

Col Getafe in Europa League, che partita si aspetta?

“Mi aspetto una partita ostica. Sono una rivelazione del calcio spagnolo. Una squadra ostica, compatta, con un bravo allenatore. Dobbiamo ricordarci che affrontiamo una squadra che sta facendo benissimo”.

La possibile formazione

In attacco, confermata la coppia Lukaku-Lautaro. Nel rodato 3-5-2, il centrocampo sarà retto da Brozovic a impostare il gioco davanti alla difesa, affiancato dal corazziere Vecino, prezioso anche sulle palle alte, e sull’incontrista Barella. In fascia dovrebbero giocare Candreva a destra e Young a sinistra. Unico dubbio, in difesa. Non sono in discussione De Vrij, al centro, e Skriniar, alla sua sinistra. Dall’altra parte, come terzo centrale, ballottaggio fra D’Ambrosio e Godin. Partirà invece dalla panchina Christian Eriksen, alternativa di lusso che in corso di partita potrebbe consentire a Conte di sparigliare le carte e rendere la sua Inter meno prevedibile.

I numeri del match

A inventare la definizione di “Derby d’Italia” fu Gianni Brera nel 1967. Ma il primo confronto fra Juventus e Inter risale al 1909, campionato di Prima categoria. A Torino, vinse la Juve per 2-0. Un risultato vendicato due settimane dopo: all’arena civica di Milano un gol di Oscar Engler lanciò l’Inter verso il suo primo scudetto. I migliori marcatori di sempre nelle sfide fra bianconeri e nerazzurri sono a pari merito Giuseppe Meazza, Omar Sivori e Roberto Boninsegna, tutti a quota 12. La vittoria più larga della storia degli incontri fra le due squadre risale al 10 giugno 1961: l’Inter schierò la primavera per protesta (anche allora c’era di mezzo il rinvio di una gara) e la Juve vinse per 9-1. Per l’Inter il successo più ampio è il 6-0 del 4 aprile 1954. L’Inter vinse poi quello Scudetto con un punto di vantaggio sulla Juventus. Inter e Juventus si sono sfidate solo tre volte in partite che regalavano un trofeo: nel 1959 e nel 1965 la Juventus ha conquistato la Coppa Italia, vincendo la finale in gara unica. Nel 2005, invece, l’Inter di Roberto Mancini ha conquistato a Torino la Supercoppa Italiana. Proprio contro l’Inter, la Juventus ha subito la prima sconfitta allo Stadium: era il 3 novembre 2012, lo stadi era stato inaugurato 14 mesi prima, e sulla panchina bianconera c’era Antonio Conte.





Fonte