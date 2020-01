TORINO – Alcune sconfitte sono più pesanti di altre. Lo testimonia l’aria che si respira attorno alla Juventus dopo il ko rimediato domenica sera a Napoli contro i partenopei: il secondo passo falso in campionato della squadra non è stato assimilato come un fisiologico stop, per giunta solo il terzo analizzando tutta la stagione fino ad ora disputata. Le parole di Sarri a fine partita, dalla questione sul ritorno alle maglie a strisce per migliorare il saldo rigori, per altro pronunciate con una buona dose di ironia, ma soprattutto quelle sul suo passato in azzurro – “Napoli? Non mi dà più fastidio, sono contento per i ragazzi a cui resto affezionato. Se devi perdere, almeno sono contenti i ragazzi. Gli devo tanto, se riescono a togliersi dai problemi sono contento anche se avrei preferito avessero iniziato da quella successiva” – non hanno certamente fatto felice l’ambiente e la società bianconera. Oggi la squadra tornerà ad allenarsi in vista della partita di domenica contro la Fiorentina di Iachini, in difficoltà in difesa a causa delle squalifiche ma in un momento decisamente positivo dopo il cambio in panchina.

Mentre in campo i problemi non mancano, per quanto la Juventus sia ancora in testa alla classifica con tre punti di vantaggio sull’Inter, dietro la scrivania Paratici è molto attivo specialmente sulla questione plusvalenze. Lo scambio tra De Sciglio e Kurzawa con il Paris Saint Germain è ormai in dirittura d’arrivo, operazione che porterà in bianconero il laterale mancino dei francesi e farà approdare a Parigi il laterale ex Milan: resta da limare la questione economica, visto che il club diretto da Leonardo vorrebbe uno scambio alla pari mentre da Torino continuano a spingere per un conguaglio a loro favore. La sensazione è che gli spigoli saranno smussati con il passare delle ore e lo scambio andrà a buon fine nei prossimi due giorni. Blindato invece Bernardeschi, al centro di voci che lo volevano in direzione Barcellona nello scambio con Rakitic: l’esterno resterà in bianconero fino al termine della stagione, quando il suo futuro sarà poi ridiscusso per trovare la miglior soluzione per il calciatore e per il club.

Agli sgoccioli la trattativa che porterà Emre Can al Borussia Dortmund: i tedeschi offrono 20 milioni di euro per far tornare in Bundesliga il centrocampista di origini turche, deciso a chiudere la sua avventura in bianconero dopo un anno e mezzo per cercare di rinsaldare il suo ruolo in nazionale tedesca, necessario nella stagione che si concluderà con gli Europei in estate. La richiesta della Juventus è attualmente di 25 milioni di euro, probabile che si trovi l’accordo a metà strada: un’altra plusvalenza per dare ossigeno alle casse societarie e per liberare un calciatore ormai ai margini del progetto di Sarri.







