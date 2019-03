La Juventus batte 1-0 l’Empoli nel match della 29esima giornata del campionato di Serie A disputato all’Allianz Stadium. La squadra di Allegri dopo un primo tempo incolore nella ripresa getta nella mischia Moise Kean, al 72′ una sponda aerea di Mandzukic serve al limite l’attaccante 19enne che di destro fulmina Dragowski. Per Kean si tratta della terza rete consecutiva dopo quelle realizzate in azzurro contro Finlandia e Liechtenstein nei match di qualificazione agli europei. In classifica i bianconeri salgono a 78 punti, (+18 sul Napoli impegnato domani all’Olimpico contro la Roma ndr) ferma a 25 l’Empoli quartultima.

