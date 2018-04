Juve e Roma in chiaro

(Afp)

Juventus e Roma in campo per i match di andata di Champions League. Sfida in casa prevista per domani per i bianconeri contro il Real Madrid e trasferta al Camp Nou di Barcellona il giorno seguente per i giallorossi.

Entrambe le partite saranno trasmesse in chiaro. Debutto con la sfida all’Allianz Stadium per il nuovo canale 20 di Mediaset (tasto 20 del telecomando), che inaugurerà le trasmissioni mandando in onda proprio la gara di andata di Champions della Juventus alle 20.45. Il match tra il Barca e la Roma sarà invece trasmesso in chiaro su Canale 5 alle 20.45 di mercoledì 4 aprile.