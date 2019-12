La Juve cala il tris e riparte. I campioni d’Italia battono l’Udinese per 3-1, tornando al successo dopo la sconfitta incassata sul campo della Lazio. La Juve, in campo con tridente pesante Ronaldo-Dybala-Higuain, sblocca il risultato al 9′ con CR7, che insacca con un destro preciso. Il portoghese concede il bis al 37′, stavolta di sinistro, su imbucata di Higuain. La formazione di Sarri mette il risultato in cassaforte al 45′ con il colpo di testa di Bonucci. L’Udinese accorcia le distanze nel recupero con Pussetto, a segno al 94′. La vittoria consente alla Juve di salire a 39 punti e di scavalcare provvisoriamente l’Inter, a quota 38. I nerazzurri stasera fanno visita alla Fiorentina.

