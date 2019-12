Justin Timberlake è nei guai perché qualche giorno fa è stato paparazzato mano nella mano con la collega Alisha Wainwright. I due attori erano su un balcone e negli scatti si vede lei che gli sfiora il ginocchio, lui che le stringe un braccio e poi le mani che si cercano. Justin Timberlake e Alisha Wainwright erano insieme a New Orleans durante una pausa dalle riprese del film che stanno girando in questi giorni, Palmer.

Photos are going viral of Justin Timberlake getting cozy with his ‘Palmer’ co-star Alisha Wainwright, with many accusing him of cheating on wife Jessica Biel. 💔 https://t.co/Mb28Hd4Nqv — Pop Crave (@PopCrave) November 24, 2019

Dopo quasi una settimana di rumor sulle presunte corna, il cantante americano ha deciso di parlare ai suoi fan e soprattutto a sua moglie, Jessica Biel. Justin ha detto che non va fiero di quello che è successo ed ha giustificato l’atteggiamento con Alisha con un classico “ho bevuto troppo“. L’ex di Britney Spears ha però aggiunto che tra lui e la collega non c’è stato nulla se non una strusciata di mani.

Sorry Jessy, ma io credo che tu debba comprare il libro di Giuliona e rassegnarti al fatto che hai le…



Il post di chiarimenti di Justin Timberlake.