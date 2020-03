Justin Timberlake e Anderson . Paak presentano il singolo, Don’t Slack, nuova traccia legata al film di animazione, Trolls World Tour.

Anderson .Paak e Justin Timberlake hanno condiviso una nuova traccia del film di animazione, Trolls World Tour. Il duo ha scritto e prodotto Don’t Slack con Ludwig Göransson.

Trolls World Tour (colonna sonora originale del film ) è stato prodotto da Justin Timberlake. Il disco, che presenta la collaborazione con SZA di Timberlake, The Other Side, sarà disponibile dal 13 marzo (via RCA).

Timberlake dà voce a Branch e Anderson. Paak doppia il Principe D all’interno del film Trolls World Tour, che arriverà nei cinema ad aprile come sequel dei Trolls del 2016.

Il singolo per Trolls di Justin Timberlake, Can’t Stop the Feeling!, è stato nominato per l’Oscar 2017 come Migliore canzone originale.

Fa parte della colonna sonora del film Trolls World Tour. “Spero non gli dispiaccia che lo dirò proprio ora, ma abbiamo parlato di un possibile progetto congiunto“, ha detto Timberlake a Zane Lowe in una nuova intervista ad Apple Music.

“Ne abbiamo parlato, ma sì, anche lui è un uomo impegnato. Gli ho detto anche tipo ‘Devi goderti il tuo momento, fratello’. L’altro giorno mi ha suonato cose nuove. Quel ragazzo è così dotato. È così bravo“.

Nella stessa intervista, Timberlake ha rivelato che ha anche registrato un brano con Lizzo, che probabilmente uscirà nei prossimi mesi.

Ecco il video di Don’t Slack:

“Non ho in programma di realizzare un album, ma se c’è l’opportunità, lo si fa“, ha aggiunto Timberlake.

“E nel frattempo voglio solo registrare pezzi con le persone che amo e dalle quali sono ispirato e che sembra che sia un sacco di persone“.

Trolls Wold Tour: tutti gli artisti coinvolti nella colonna sonora

Prodotta da Timberlake e Ludwig Göransson (The Mandalorian, Black Panther), la colonna sonora di Trolls World Tour include la partecipazione di Mary J. Blige, George Clinton, Kelly Clarkson, Kenan Thompson e tanti altri.

Sarà disponibile il 13 marzo con la RCA Records e il film, invece, arriverà nelle sale il 2 aprile 2020.