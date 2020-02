SZA e Justin Timberlake, The Other Side: il video del nuovo singolo presente nella colonna sonora di Trolls World Tour.

Nuovo singolo per Justin Timberlake e SZA. I due artisti hanno collaborato nel brano The Other Side, tratto dalla colonna sonora del film Trolls World Tour, in arrivo nelle sale cinematografiche ad aprile.

Un brano che anticipa appunto l’uscita di una colonna sonora cui hanno preso parte altri artisti di primissimo piano, come Anderson .Paak, Mary J. Blige e George Clinton.

Justin Timberlake e SZA: The Other Side

“Ero così emozionata di essere stata invitata a prendere parte a questo progetto con Justin“, ha commentato SZA parlando di questa nuova canzone. L’artista ha aggiunto che è stato davvero entusiasmante lavorare con l’ex NSYNC.

Parole che hanno trovato eco nel commento dello stesso Timberlake: “Scrivere e produrre per questo progetto è stato divertente. Riunire insieme creativi di varie discipline e generi è stata la cosa che più mi ha gratificato. Creare qualcosa che serve sì al film, ma al tempo stesso che possa esistere come progetto a se stante è stata una sfida“.

DI seguito il video di The Other Side:

La tracklist di Trolls World Tour

La colonna sonora del nuovo capitolo della saga di Trolls sarà pubblicata il prossimo 13 marzo.

Tra gli artisti che vi hanno contribuito, oltre ai già citati Justin Timberlake e SZA, ricordiamo Icona Pop, Anderson .Paak, Mary J. Blige, George Clinton e i Parliament Funkedelic, Kelly Clarkson, Rachel Bloom, Sam Rockwell, Anna Kendrick, James Corden, Kenan Thompson, Anthony Ramos e Red Velvet.

Una squadra molto ampia e variegata che ha dato vita a una colonna sonora imperdibile per tutti gli appassionati del pop americano.