Justin Bieber e Hailey Baldwin si sono sposati. A meno di tre mesi dalla proposta di matrimonio il cantante canadese si è sposato con la figlia di Alec Baldwin.

A lanciare la notizia sono stati i siti americani People e TMZ:

“Justin e Hailey sono convolati a nozze lo scorso mese a New York, lo stesso giorno in cui hanno ottenuto la licenza matrimoniale dal tribunale. Avevano un sacerdote a portata di mano, Jeffrey Quinn, e il testimone è stato Josh Mehl, un amico di chiesa di Justin a Los Angeles.”

Secondo TMZ i due non avrebbero firmato nessun accordo prematrimoniale, nonostante il patrimonio di lui sia stimato tra i 250 e i 300 milioni di dollari e quello di lei tra i 5 e i 10. Pare anche che la recente vacanza in Italia sulla costiera Amalfitana sia stata la loro luna di miele.



Già che c’erano potevano fare la cerimonia…

[NOWE ZDJĘCIA HQ] 📸 (21.09) Justin Bieber zauważony z Hailey Baldwin w Amalfi, Włochy. pic.twitter.com/ZB7h3UEGnQ — Strefa JBIEBER.PL | Justin Bieber Polska (@jbieberplnews) 25 settembre 2018

[FOTO] Nuova foto di Justin Bieber insieme ad Hailey Baldwin l’altro giorni ad Amalfi,Italia. (21 Settembre) pic.twitter.com/JBtG6RCmJY — Justin Bieber Italia (@JB_UpdatesITALY) 25 settembre 2018

21/09 – Justin Bieber com Hailey Baldwin em um iate em Amalfi, Itália. [5] pic.twitter.com/DMGUtbV4NI — IJBR Media (@MediaIJBR) 23 settembre 2018

Il sermone di Justin per Hailey Baldwin dello scorso luglio.

“Avrei voluto aspettare ancora un po’ per dirvi qualsiasi cosa ma le parole corrono veloci. Ascoltami bene Hailey Baldwin io sono perdutamente innamorato di te.

Mi impegno a passare il resto della mia vita con te per conoscere meglio ogni singola parte di te, amandoti in modo paziente e con totale dedizione.

Prometto di mandare avanti la nostra famiglia con onore e integrità, lasciando che Gesù e lo Spirito Santo ci guidino in tutto quello che facciamo e in ogni decisione che prendiamo.

Il mio cuore è completamente e totalmente tuo e ti metterà per sempre al primo posto. Tu sei la donna della mia vita Hailey e io non la vorrei passare con nessun altro se non con te.

Mi fai sentire davvero una persona migliore e io e te ci completiamo alla perfezione.

Il periodo migliore della nostra vita sta per arrivare, e io non vedo l’ora. Mi fa quasi sorridere il fatto che ora tutto insieme a te abbia acquisiito un senso.

La cosa per la quale sono più elettrizzato che il mio fratellino e sorellina possano vedere un altro bel matrimonio solido e che possano cercare lo stesso.

Non c’è che dire, il tempismo è stato perfetto. Ci siamo fidanzati ufficialmente il settimo giorno del settimo mese, il numero sette è il numero della perfezione spirituale, è vero, cercatelo su Google! Non vi sembra assurdo?

Comunque sia non l’avevo programmato, in ogni caso mio dio è davvero stupendo avere un futuro finalmente chiaro. Come dice il Vangelo: “chi trova una sposa trova un tesoro, il Signore è stato buono con lui”.

