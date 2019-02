Justin Bieber senza filtri su Vogue. Il cantante in una lunga intervista ha parlato della sua castità prima del matrimonio. Justin ha rivelato di non aver avuto rapporti con Hailey prima di sposarla, questo perché si è dedicato a Dio.



“La castità è stata una delle migliori decisioni che abbiamo mai preso. Dio non ci chiede di non avere rapporti perché vuole imporre regole, ma perché vuole proteggerci dall’essere feriti. L’astinenza è importante. Penso che il sess0 possa causare un sacco di dolore. A volte la gente lo fa perché non si sente abbastanza, vale per gli uomini e per le donne. Hanno rapporti perché mancano di autostima. Mi sono dedicato a Dio perché sentivo che faceva bene alla mia anima e penso che Dio mi abbia benedetto con Hailey come risultato. Si viene premiati da Dio se ci si comporta bene. Quando l’ho rivista lo scorso giugno ho capito di essermi dimenticato quanto l’amavo, quanto mi mancava e che impatto positivo avesse sulla mia vita. Cavoli, ecco quello che stavo cercando!”

Quindi niente, niente prima del matrimonio?



Bieber ha anche confessato di essere stato depresso durante il Purpose Tour e di aver fatto uso di droghe.

“Sono stato davvero depresso durante il Purpose tour, non ne parlavo ma ero solo, e avevo bisogno di tempo. Mi ritrovavo a fare cose di cui mi vergognavo, come essere promiscuo. Usavo lo Xanax proprio per non provare vergogna. Le droghe mi distanziavano da ciò che stavo facendo. Era tutto molto cupo. Penso ci siano stati momenti in cui il mio team entrava nella stanza nel mezzo della notte per sentirmi il polso e vedere se respiravo ancora“.

Justin Bieber: “Le droghe alzavano un muro tra me e quello che facevo. Sono entrato in un periodo davvero buio. Credo ci siano stati momenti in cui i miei bodyguards entravano nella stanza nel mezzo della notte per sentirmi il polso e vedere se respiravo ancora”. — Justin Bieber ITALIA (@JB_ItalianCrew) 7 febbraio 2019

justin bieber ha detto a vogue che si è sposato con hailey per poter farci alll’ammore e onestamente adesso vorrei solo poter tornare nel 2011 per sfotterlo come facevano tutti quelli che ci avevano visto lungo — Martina Lodi (@lostandsleepy_) 7 febbraio 2019